Найдите ребенку репетитора. 200-бальницы на НМТ дали советы по успешной сдаче экзамена

Что поможет успешно сдать экзамен

Наталья получала в школе средние оценки, но преследовала цель отлично сдать НМТ. Екатерина также проявляла настойчивость, что и помогло ей во время подготовки.

Обе выпускницы отмечают, что дополнительно занимались репетиторами. Да, иногда на это может быть сложно найти время, но готовиться самостоятельно может быть еще труднее. Когда рядом есть человек, который может объяснить и поддержать, проходить этот путь легче.

При этом Екатерина добавляет, что не важна форма занятия - офлайн или онлайн - ведь обе из них эффективные. Она также советует брать репетитора именно для тех предметов, где нужны объяснения, например математика или украинский язык.

Наталья советует не откладывать подготовку к экзамену на потом. Меньшее время создает ограничения и дополнительный стресс, что вряд ли поможет во время самого экзамена. Эмоциональное равновесие также играет немаловажную роль.

Выпускницы советуют начинать подготовку с сентября и планировать хотя бы по одному занятию в неделю. В то же время, не забывайте повторять изученный материал. Вы можете разработать свою схему повторения, например, после каждой темы или ежемесячно.

Екатерина уверяет, что очень важно выполнять как можно больше тестов ВНО/НМТ прошлых лет. Так вы ознакомитесь со структурой тестов, поймете их логику.

"Не относитесь к этому всему слишком серьезно. Жизнь как продолжалась до НМТ, так и будет продолжаться после него, и как вы сложите - на самом деле не так и важно: куда важнее найти себя, свое хобби, то, что доставляет удовольствие. И для этого не всегда нужно высшее образование", - подытоживают 200-бальницы.

Главное о поступительной кампании 2024 года

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодняшнего дня)

математика

Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

То есть в общей сложности тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.