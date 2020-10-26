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Знай наших! 45-летний украинец установил потрясающий спортивный рекорд со штангой

Кривой Рог, Понедельник 26 октября 2020 12:47
Знай наших! 45-летний украинец установил потрясающий спортивный рекорд со штангой
Украинец установил спортивный рекорд (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

45-летний житель Кривого Рога поднял штангу 68 раз за минуту

45-летний Вячеслав Павличук из Кривого Рога установил потрясающий спортивный рекорд по подниманию штанги на скорость. Украинец поднял спортивное оборудование 68 раз за минуту. Отметим, что вес штанги внушительный - 100 килограммов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Получается, что Вячеслав тратил на подъем штанги всего лишь секунду. Упражнение он выполнял исключительно правильно, иначе рисковал получить травму спины. Национальный рекорд зафиксировали в Кривом Роге, где собрались известные спортсмены и пауэрлифтеры.

Ранее в Украине таких рекордов еще не фиксировали. Отмечается, что Вячеслав очень давно увлекается спортом и силовыми упражнениями. В его планах установление новых рекордов и покорение спортивного Олимпа.

"Я просто решил проверить свои силы и доказать людям, что после 40 лет не обязательно сидеть на диване и ковыряться в носу. В 45 лет можно спокойно выступать и даже устанавливать рекорды", - сказал Павличук.

В Кривом Роге украинец установил спортивный рекорд

Как мы писали ранее, в Украине годовалый "спартанец" установил потрясающий спортивный рекорд.

Также мы рассказывали, что 32-летний украинец Владимир Моисей установил потрясающий рекорд.

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