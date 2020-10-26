Знай наших! 45-річний українець встановив приголомшливий спортивний рекорд зі штангою

Українець встановив спортивний рекорд (колаж РБК-Україна)

45-річний житель Кривого Рогу підняв штангу 68 разів за хвилину

45-річний В'ячеслав Павлічук з Кривого Рогу встановив приголомшливий спортивний рекорд з підняття штанги на швидкість. Українець підняв спортивне обладнання 68 разів за хвилину. Зазначимо, що вага штанги значна - 100 кілограмів. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Виходить, що В'ячеслав витрачав на підйом штанги лише секунду. Вправу він виконував виключно правильно, інакше ризикував отримати травму спини. Національний рекорд зафіксували у Кривому Розі, де зібралися відомі спортсмени та пауерліфтери.

Раніше в Україні таких рекордів ще не фіксували. Відзначається, що В'ячеслав дуже давно захоплюється спортом і силовими вправами. У його планах встановлення нових рекордів і підкорення спортивного Олімпу.

"Я просто вирішив перевірити свої сили і довести людям, що після 40 років не обов'язково сидіти на дивані і колупатися в носі. У 45 років можна спокійно виступати і навіть встановлювати рекорди", - сказав Павлічук.

Кривому Розі українець встановив спортивний рекорд

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