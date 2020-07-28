ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине годовалый "спартанец" установил потрясающий спортивный рекорд: 430 упражнений на пресс

Киев, Вторник 28 июля 2020 10:29
В Украине годовалый "спартанец" установил потрясающий спортивный рекорд: 430 упражнений на пресс
Малыш из Киева установил рекорд по прессу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Малыш из Киева установил рекорд по качанию пресса

Украинец Владислав Зайчонковский - самый юный кроссфитер в стране. Малышу всего 1,9 года, он еще не умеет говорить, а уже может похвастаться установлением потрясающего спортивного рекорда. Ребенок сделал 430 непрерывных повторений на пресс и попал в Книгу рекордов Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Занятия спортом положительно влияют на развитие головного мозга ребенка. Для нас, родителей, это один из постулатов для раннего и всестороннего развития ребенка", - рассказал отец юного "спартанца" Алексей Зайончковский.

Также Лана Ветрова опубликовала фотографию с малышом, который установил рекорд и прокачал пресс 430 раз за час.

"Эксклюзивное фото с самым юным кросфитером! Думаю, мне одной повезло сфотографироваться с этим суперменом персонально! 430 повторов упражнения на пресс в непрерывном режиме!" - подписала Лана фото.

В Украине годовалый &quot;спартанец&quot; установил потрясающий спортивный рекорд: 430 упражнений на пресс

Владислав Зайчонковский установил спортивный рекорд (фото: Facebook/Лана Ветрова)

Как мы ранее писали, 32-летний украинец Владимир Моисей установил потрясающий рекорд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступлениярекорд
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь