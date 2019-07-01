Знаменитый "динамовец" сделал странное заявление об украинцах в России

Александр Алиев, который раньше играл за "Динамо" и сборную Украины, поддержал украинских футболистов, которые решили строить свою карьеру в России. По его словам, они должны кормить семью и политика тут не при чем. Такое мнение украинский спортсмен высказал в интервью Eurosport.

Алиев полностью поддерживает игроков, которые сделали такой выбор. Он считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы хорошо одеваться и ездить на дорогих машинах. По словам экс-"динамовца "политики должны заниматься своим делом, а спортсмен своим".

"Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей. Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", - заявил Алиев.

Алиев считает, что во всем виноват экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Порошенко с его кошельком", резюмировал футболист.

Также Алиев считает, что Украину "давно разворовали".

"Я могу только догадываться, но Украину давно разворовали, поэтому уровень футбола и зарплат сильно упал. О чем говорить, если мы уголь покупаем в ЮАР. В стране есть два контингента людей: нищие и миллиардеры, а среднего класса почти нет", - резюмировал он.

Напомним, что Александр Алиев в Украине засветился не только своей карьерой, а и скандалом с бывшей женой, которая утверждает, что спортсмен ее неоднократно избивал. Сам Алиев свою вину везде отрицает и говорит, что экс-супруга просто мстит ему.

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Кстати, игрок сборной Украины отказался продлевать контракт со своим клубом.