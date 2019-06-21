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Известный футболист идет на выборы в Раду от "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    21.06.2019 - 18:01
Известный футболист идет на выборы в Раду от "Слуги народа"
Фото: Артем Федецкий (metalist1925.com)

Федецкий будет баллотироваться в парламент по ОИО №118

Известный украинский футболист Артем Федецкий будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду, как представитель политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу партии в Facebook.

Так, в пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" представила список кандидатов в одномандатных избирательных округах во Львовской области. В частности, в списке присутствует известный футболист Федецкий.

Отмечается, что Федецкий будет баллотироваться в Верховную раду в мажоритарном избирательном округе №118 во Львовской области.

 

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" опубликовала обновленный список кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. В первую сотню вместо выбывших кандидатов вошли политолог Никита Потураев, Артем Нагаевский, Павел Якименко, Михаил Соколов и Артем Кунаев.

Отметим, что по данным Социологической группы "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 47,1% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Также по данным опроса КМИС, "Слугу народа" готовы поддержать 48,5% избирателей.

Добавим, "Слуга народа" набирала кандидатов через интернет. Для подбора кандидатов был создан сайт, где все желающие могли оставить заявки. После этого, заявки проходили проверку в HR-агентствах.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Слуга народафутболиствыборы в Раду
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