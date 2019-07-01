Відомий "динамівець" зробив дивну заяву про українців в Росії

Олександр Алієв, який раніше грав за "Динамо" і збірну України, підтримав українських футболістів, які вирішили будувати свою кар'єру в Росії. За його словами, вони повинні годувати сім'ю і політика тут ні до чого. Таку думку український спортсмен висловив в інтерв'ю Eurosport.

Алієв повністю підтримує гравців, які зробили такий вибір. Він вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб добре одягатися і їздити на дорогих машинах. За словами екс-"динамівця "політики повинні займатися своєю справою, а спортсмен своєю".

"Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика – політикою, а сім'ю хто буде годувати? Нехай тоді Сабо забезпечує їх дітей. Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися? Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своєю", - заявив Алієв.

Алієв вважає, що в усьому винен екс-президент України Петро Порошенко.

"Зараз багато зомбованих людей живе як в Україні, так і Росії. Я вважаю, що в конфлікті між країнами винен Порошенко з його гаманцем", - резюмував футболіст.

Також Алієв вважає, що Україну "давно розікрали".

"Я можу тільки здогадуватися, але Україну давно розікрали, тому рівень футболу і зарплат сильно впав. Про що говорити, якщо ми вугілля купуємо в ПАР. У країні є два контингенту людей: жебраки і мільярдери, а середнього класу майже немає", - резюмував він.

Нагадаємо, що Олександр Алієв в Україні засвітився не тільки своєю кар'єрою, а й скандалом з колишньою дружиною, яка стверджує, що спортсмен неодноразово бив її. Сам Алієв свою провину скрізь заперечує і каже, що екс-дружина просто мстить йому.

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До речі, гравець збірної України відмовився продовжувати контракт зі своїм клубом.