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Игрок сборной Украины отказался продлевать контракт со своим клубом

Новости » Спорт    13.06.2019 - 10:50
Игрок сборной Украины отказался продлевать контракт со своим клубом
Фото: Руслан Малиновский (krcgenk.be)

Малиновский намерен перебраться в топ-чемпионат

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду. Об этом сообщил агент 26-летнего украинского футболиста Сергей Серебренников изданию Nieuwsblad.be.

Он отметил, что Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. Футболист хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионатах Англии или Италии, и рассчитывает на трансфер в это межсезонье.

Действующее соглашение украинца с "Генком" прописан до 2022 года. Клуб отказывается отпускать его менее, чем за 10 млн евро.

Интерес к Малиновскому проявляют ряд итальянских клубов серии А - "Аталанты", "Сампдории", а также "Наполи".

В чемпионате Бельгии сезона 2018/2019 Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов, отдал 11 голевых передач. 

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