Знаменитый актер внезапно признал Россию агрессором: простите нас, украинцы

Алексей Панин признал Россию агрессором (фото: коллаж РБК-Украина)

Алексей Панин заявил о агрессии России по отношению к Украине

Алексей Панин признал Россию агрессором и попросил у украинцев прощения. Российский актер отметил, что он очень сожалеет о том, что Россия развязала никому не нужную войну с Украиной. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Актер также отметил, что он сильно скучает по украинской певице Ирине Билык, с которой в 2012 году снимался в ее клипе "Мы будем вместе". Еще он написал, что соскучился по Киеву.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке (Билык, - ред.) и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную войну с Украиной. Простите нас украинцы!" – написал актер.

Пользователи сети также прокомментировали его слова.

Спасибо за правильные слова и честную, открытую позицию;

Лёша спасибо за то, что ты желаешь!!! А по поводу вышеперечисленного все встанет на свои места и каждому воздастся... Хвост пистолетом;

Проблема приехать в Киев???? Приезжайте! Вам всегда рады!!!

Да, замечательная певица... мы тоже скучаем по ней… пишите, передавайте привет.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что дуэт "Кролики", который поддержал аннексию Крыма, хочет дать в Украине концерты в шести городах. При этом участники дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе "Миротворца".