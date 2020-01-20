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Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

STYLERЖиття    20.01.2020 - 22:14
Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці
Олексій Панін визнав Росію агресором (фото: колаж РБК-Україна)

Олексій Панін заявив про агресію Росії по відношенню до України

Олексій Панін визнав Росію агресором і попросив в українців вибачення. Російський актор зазначив, що він дуже шкодує про те, що Росія розв'язала нікому не потрібну війну з Україною. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Актор також зазначив, що він сильно сумує за українською співачкою Іриною Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Ми будемо разом". Ще він написав, що скучив за Києвом.

"Я дуже скучив по моїй коханій Іринці (Білик, - ред.) і по Києву. Це був прекрасний час. Ми співали, пили, знімали кіно і раділи життю. Як же шкода, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну війну з Україною. Вибачте нас українці!" – написав актор.

Користувачі мережі також прокоментували його слова.

  • Спасибі за правильні слова і чесну, відкриту позицію;
  • Льоша спасибі за те, що ти бажаєш!!! А з приводу вищезгаданого все встане на свої місця і кожному відплатиться... Хвіст пістолетом;
  • Проблема приїхати в Київ???? Приїжджайте! Вам завжди раді!!!
  • Так, чудова співачка... ми теж сумуємо за нею... пишіть, передавайте привіт.

Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що дует "Кролики", який підтримав анексію Криму, хоче дати в Україні концерти в шести містах. При цьому учасники дуету Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться у базі "Миротворця".

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