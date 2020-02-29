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Знаменитого российского телеведущего не пустили в Украину: все подробности

STYLERПерсоны    29.02.2020 - 17:15
Знаменитого российского телеведущего не пустили в Украину: все подробности
Пограничная служба Украины (фото: dpsu.gov.ua)

Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины

Известного российского журналиста и телеведущего Алексея Пивоварова не пустили в Украину в аэропорту. Сначала блогер прошел собеседование, но так пограничные службы его и не пропустили на территорию страны.

Как сообщил сам телеведущий, он несколько лет не был на территории Украины. 28 февраля он решил нанести визит, но Пограничная служба Украины его не пустила. Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва - вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", - написал блогер.

Знаменитого российского телеведущего не пустили в Украину: все подробности

Пивоварова не пустили в Украину (фото: facebook.com/Алексей Пивоваров)

Пивоваров также отметил, что у него был билет обратно, приглашение и также жилье. По его словам, такое решение было принято "сверху".

"Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", - отметил журналист.

Знаменитого российского телеведущего не пустили в Украину: все подробности

Скриншот (facebook.com/Алексей Пивоваров)

Напомним, что ранее пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину. В аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации.

Ранее группу из четырех российских актеров не пустили в Украину пограничники в аэропорту Запорожья.

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Новости Украины пограничникиАлексей Пивоваров
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