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Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров

Новости » Общество     20.01.2020 - 03:30
Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Один из актеров незаконно ездил в Крым, еще трое не смогли объяснить цель приезда

Группу из четырех российских актеров не пустили в Украину пограничники в аэропорту Запорожья. Одна из причин отказа во въезде - незаконный визит в аннексированный Крым, передает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что актеры прибыли рейсом из Варшавы. Пограничники установили, что один из граждан России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма.

"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также довели решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - отметили в Госпогранслужбе.

Как отмечает "Суспільне", во въезде в Украину отказали российскому актеру Сергею Колесникову. Кроме того, не пропустили актеров Андрея Бутина, Ларису Удовиченко и еще одну личность, которая их сопровождала.

"Актер Марат Башаров, приезд которого ранее анонсировали украинские СМИ, не был в группе актеров, которая пыталась пересечь границу в Запорожье", - отмечает издание.

По данным пограничного ведомства, в течение прошлого года отказ во въезде в Украину получили более 7300 граждан РФ. В отношении них действовал запрет на въезд, или же они превысили срок пребывания в Украине, или в отношении них была информация о незаконном посещении оккупированных территорий.

Напомним, недавно британское издание Daily Mail назвало Крым территорией Российской Федерации. Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию издания и призвало исправить ошибку.

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