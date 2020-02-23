Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Российские медийщики прилетели в Киев проводить лекции

В аэропорту "Киев" пограничники не пропустили в Украину двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации.Про этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Указано, что при оформлении рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинг и поиск вдохновения. Но факт, что этот пассажир« искал вдохновения »в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - информируют пограничники.

Тем же рейсом по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения. Указано, что женщина обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове.

"На своем профиле россиянка преподает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев", - отметили в ГПСУ.

Так, россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, группу из четырех российских актеров не пустили в Украину пограничники в аэропорту Запорожья. Одна из причин отказа во въезде - незаконный визит в аннексирован Крым.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на апрель 2019 сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в Украину более 2,8 тыс. граждан РФ.