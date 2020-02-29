ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знаменитого російського телеведучого не пустили в Україну: усі подробиці

STYLERПерсони    29.02.2020 - 17:15
Знаменитого російського телеведучого не пустили в Україну: усі подробиці
Прикордонна служба України (фото: dpsu.gov.ua)

Олексія Пивоварова не пустили на територію України

Відомого російського журналіста і телеведучого Олексія Пивоварова не пустили в Україну в аеропорту. Спочатку блогер пройшов співбесіду, але так прикордонні служби його і не пропустили на територію країни.

Як повідомив сам телеведучий, він кілька років не був на території України. 28 лютого він вирішив нанести візит, але Прикордонна служба України його не пустила. Про це він сам написав на своїй Facebook-сторінці.

"Кілька років в Україні не був і, мабуть, не доля. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу - ввічлива співбесіда: подивилися разом "Редакцію", попосміхалися... Потім півтори години очікування на лавочці. У підсумку троє сумних прикордонників вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні. Це звичайне формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка", - написав блогер.

Знаменитого російського телеведучого не пустили в Україну: усі подробиці

Пивоварова не пустили в Україну (фото: facebook.com/Алексей Пивоваров)

Пивоваров також зазначив, що у нього був квиток назад, запрошення і також житло. За його словами, таке рішення було прийнято "зверху".

"Хлопці були доброзичливі й совісні, їм самим було явно незручно і шкода, що так веліли, і що при виконанні нічого не належить говорити від себе. Мені теж шкода, друзі. І я, мабуть, теж нічого не буду говорити, тому що люблю Україну і переживаю за неї", - зазначив журналіст.

Знаменитого російського телеведучого не пустили в Україну: усі подробиці

Скріншот (facebook.com/Олексій Пивоваров)

Нагадаємо, що раніше прикордонники не пустили двох російських пропагандистів в Україні. В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Раніше групу з чотирьох російських акторів не пустили в Україну прикордонники в аеропорту Запоріжжя.

У Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали порушників На кордоні із Росією прикордонники проводитимуть перевірку на коронавірус, - Аваков
Новини України пограничникиАлексей Пивоваров
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся