Знаменитого російського телеведучого не пустили в Україну: усі подробиці

Прикордонна служба України (фото: dpsu.gov.ua)

Олексія Пивоварова не пустили на територію України

Відомого російського журналіста і телеведучого Олексія Пивоварова не пустили в Україну в аеропорту. Спочатку блогер пройшов співбесіду, але так прикордонні служби його і не пропустили на територію країни.

Як повідомив сам телеведучий, він кілька років не був на території України. 28 лютого він вирішив нанести візит, але Прикордонна служба України його не пустила. Про це він сам написав на своїй Facebook-сторінці.

"Кілька років в Україні не був і, мабуть, не доля. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу - ввічлива співбесіда: подивилися разом "Редакцію", попосміхалися... Потім півтори години очікування на лавочці. У підсумку троє сумних прикордонників вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні. Це звичайне формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка", - написав блогер.

Пивоварова не пустили в Україну (фото: facebook.com/Алексей Пивоваров)

Пивоваров також зазначив, що у нього був квиток назад, запрошення і також житло. За його словами, таке рішення було прийнято "зверху".

"Хлопці були доброзичливі й совісні, їм самим було явно незручно і шкода, що так веліли, і що при виконанні нічого не належить говорити від себе. Мені теж шкода, друзі. І я, мабуть, теж нічого не буду говорити, тому що люблю Україну і переживаю за неї", - зазначив журналіст.

Скріншот (facebook.com/Олексій Пивоваров)

Нагадаємо, що раніше прикордонники не пустили двох російських пропагандистів в Україні. В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Раніше групу з чотирьох російських акторів не пустили в Україну прикордонники в аеропорту Запоріжжя.