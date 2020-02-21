ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ехали в Киев читать лекции: в Украину не пустили российских пропагандистов

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 20:24
Ехали в Киев читать лекции: в Украину не пустили российских пропагандистов
Российским пропагандистам запретили въезд в Украину (коллаж РБК-Украина)

Российские пропагандисты собирались рассказать, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях

В Украину не впустили троих российских специалистов в сфере журналистики, блоггерства и социальных коммуникаций, которых пограничники завернули в аэропорту Киев (Жуляны). Двоим из них был запрещен въезд на территорию страны на 3 года.

Россияне планировали дать лекцию на тему "Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" в украинской столице. Об этом передали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Сообщается, что все трое прилетели рейсом из Минска.

"Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны", - рассказали в ГПСУ.

Лекции на эту тему он читал в оккупированном Крыму в 2015-м, а организаторы мероприятия - всероссийская организация "Боевое братство" - наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

Второй СММ-тренер также незаконно посещал аннексированный крымский полуостров. Третья россиянка просто не смогла пересечь границу, так как цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников.

Видео: В Украину не пустили троих российских пропагандистов

Речь идет о пропагандистах Дмитрии Сидорине и Андрее Фрольченкове, а также о редакторе службы контента поисковика "Яндекс" Екатерине Дементьевой (запрещенного в Украине).

Добавим, что в Telegram-канале Stretenko сообщается, что среди хедлайнеров мероприятия про манипуляции людьми в СМИ - известный журналист Дмитрий Гордон с женой, телеведущий Матвей Ганапольский и другие.

Ехали в Киев читать лекции: в Украину не пустили российских пропагандистов

Фото: скрин t-me/ssternenko

Пограничники сообщили количество украинцев на карантине в Брянске В Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе
Новости Украины Государственная пограничная службаРоссийская ФедерацияСМИпропагандисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь