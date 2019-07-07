Відомого мандрівника ледь не вбило колесом від УАЗа Нацгвардії: подробиці (відео)

У Запоріжжі в ДТП постраждав мандрівник Володимир Супруненко (Фото: колаж РБК-Україна)

Мандрівник Володимир Супруненко госпіталізований в Запоріжжі

У Запоріжжі сталася незвичайна ДТП - колесо автомобіля УАЗ Національної гвардії, що відвалилося, збило велосипедиста. Потерпілим виявився знаменитий мандрівник Володимир Супруненко. Відео з місця інциденту було опубліковано на Instagram-сторінці місцевого пабліка "its_zp".

Пригода сталася на Набережній у Запоріжжі 6 липня. У машини на ходу відлетіло колесо, і потрапило в чоловіка на зустрічній смузі.

Лікарі надали травмованому Супруненку першу допомогу на місці ДТП і забрали до лікарні.

В Запоріжжі колесо автомобіля, що відвалилося, травмувало мандрівника Володимира Супруненка (Фото: скріншот)

Володимир Супруненко - письменник, журналіст, етнограф і мандрівник, який об'їздив на велосипеді весь світ, зробивши близько двох десятків серйозних експедицій.

Близько доби тому він писав у своєму Facebook про експедицію "Гілея" по лісовому масиву в гирлі Дніпра.

Відео: instagram.com/its_zp

"За легендою на цьому священному місці знаходилося святилище Матері Богів, яку ототожнювали із Гекатою. З Гілеєю пов'язана так звана "еллінська" версія походження скіфів – тут у печері Геракл зустрівся зі Змій-дівицею, від союзу з якої і народився перший скіф, тут загинув скіфський мудрець Анахарсіс.

Історики розміщують цю легендарну землю на Херсонщині в гирловій лівобережній частині Дніпра між Дніпро-Бузьким лиманом і Чорним морем", - йдеться у публікації.

Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

Також мандрівник зазначив, що навряд чи в Україні знайдеться подібний по території край за кількістю заповідників і визначних місць.

Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

"Тут і Олешківські піски і соснові ліси, і "саги" (лісові озера), і залишки плавневого Великого Лугу, та коса Тендра (Ахіллів Біг), і острів Джарилгач, і Олешківська Січ, і Прогної (соляні промисли), і унікальні хутірські поселення, і фамільний склеп Фальц-Фейнів (творець Асканії-Нова)", - написав він.

Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

Зазначимо, що раніше Супруненко на велосипеді об'їхав Індію, Непал, Шрі-Ланку, подорожував по Закавказзі та по Середній Азії, в 2010-му на велосипеді проїхав від України до Владивостока через Монголію.

Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

У коментарях до повідомлення про ДТП користувачі мережі шоковані подією. Вони висловлюють слова підтримки відомому веломандрівнику, а також юзери цікавляться, чи притягнуть когось до відповідальності у зв'язку з інцидентом.

Жива хоч людина, краща і достойнийша за нас - нікчем?

Це фіаско, братан;

Об'їздив весь світ, а зупинився в Запоріжжі? Доля? Не, не думаю;

Знаю цю людину... сподіваюся, що нічого серйозного;

Це просто Запоріжжя. Де ж ще з усього всесвіту могли збити цього відомого велосипедиста;

Цікаво яке покарання понесе Нацгвардія, і чи понесе взагалі, і хто саме?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, кілька тижнів тому в Конотопі сержант на автомобілі начальника поліції наїхав на 10-річного Артема, який вибіг на пішохідний перехід. Камери спостереження показали, що від удару хлопець відлетів на кілька метрів і впав на асфальт. Школяр був госпіталізований у важкому стані.

Також ми писали про те, що в Маріуполі 11 червня заступник керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку на пішохідному переході.