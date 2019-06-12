В Мариуполе прокурор сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

Травмированную женщину госпитализировали

В Мариуполе 11 июня 2019 года заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В результате ДТП женщина была госпитализирована.

Фото: место происшествия

"Автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, выясняют обстоятельства аварии.

"Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Конотоп (Сумская область) вечером 7 июня начальник полиции сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка.

Как писало РБК-Украина, вечером 7 июня в Херсоне работник Национальной полиции Украины на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов.