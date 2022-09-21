Знаменитий режисер Кшиштоф Зануссі прихистив шість сімей з України

Знаменитий польський режисер Кшиштоф Зануссі прихистив у своїх будинках шість сімей з України, які через російське повномасштабне вторгнення та війну були змушені покинути свої оселі та виїхати у сусідню Польщу.
Про це повідомляє Ukrayina.pl.
83-річний кінорежисер, сценарист і продюсер зазначив в інтерв'ю, що сам також свого часу пережив жахи Другої Світової війни, на роки якої припало дитинство Зануссі, який народився у Варшаві 17 червня 1939-го.
"І для мене це щось, що нагадує дитинство. Я добре знаю, який то жах!" - провів він паралелі із нападом РФ на Україну.
Як розповів лауреат нагород Канського, Берлінського та Венеціанського кінофестивалів, українських біженців він поселив у своїх будинках у Варшаві та передмісті.
"У нас жило шестеро сімей з України. Ми з дружиною дуже перейнялися їхньою долею. Поселили в наших будинках і у Варшаві, і за містом. Помістилися всі. При тім, що були не тільки діти, але й домашні тварини", - каже Зануссі.
Через деякий час деякі українці, у яких були рідні в інших країнах, вирушили до них. Так, хто мав родичів у Канаді - полетів за океан, і нині в домі Зануссі залишилося лише дві родини.
"Для мене це був новий досвід. Загалом же, реакція простих поляків на потреби українців була дуже позитивною. Виявилось, що у нас багато людей, готових поступитися своїми інтересами заради загальних та присвятити себе допомозі іншим. Ми знову - як у часи, коли займалися поваленням комунізму - згадали про таку річ, як солідарність. І це загалом шалено оптимістично! " - зазначив відомий кінорежисер.
Кшиштоф Зануссі (фото: Agencja Wyborcza.pl)
Раніше повідомлялося, що британська ТБ-зірка Наташа Каплінскі приютила сім'ю з України.
Нагадаємо, що від 16 вересня громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців.