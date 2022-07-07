"У них был только маленький чемодан": британская ТВ-звезда приютила семью из Украины
Известная английская телеведущая Наташа Каплински пригласила украинскую семью, которая из-за полномасштабного вторжения РФ выехала из родной страны в Великобританию в поисках убежища, пожить в своем доме. Телезвезда объясняет поступок моральной потребностью - раньше и ее семья была беженцами.
Об этом передает The Telegraph.
Отец 49-летней журналистки Рафаэль прежде был вынужден покинуть Южную Африку и перебраться в Британию, где ему предоставили политическое убежище. Произошло это после преследований из-за его участия в протестах Кейптаунского университета против апартеида в 1960-х годах.
Сейчас Каплински говорит, что сразу присоединилась к программе по поддержке беженцев из Украины, чтобы "подарить дом украинской семье", ведь и ее родные "имели честь" получить дом в Великобритании.
Британская ТВ-звезда Наташа Каплински (фото: instagram.com/kaplinskyn)
У диктора новостей (телеканалы Би-би-си, Channel 5, ITN и Sky News) Наташи двое детей - 13-летний сын Арло и 12-летняя дочь Анжелика. Муж телеведущей - банкир Джастин Бауэр.
"Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, что у меня есть место, поэтому я должна была сделать шаг вперед...
Когда я забрала их четверых, отца, который частично ослеп и поэтому не мог сражаться, мать, 12-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, у них был всего лишь небольшой чемодан", - рассказывает она.
Каплински также отмечает, что ей очень нравятся ее гости, но понимает, что украинцы скучают по родине.
"Они самая замечательная семья, и они очень благодарны, но они просто хотят быть дома. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой", - говорит Наташа.
Украинская семья стала проживать у Каплински с конца апреля.
"Спасибо всем, кто помог им испытать лучшее в человечестве, пережив худшее. Молимся о конце ужасов войны", - так писали телеведущая 6 мая в своем Instagram по случаю первой недели жизни вместе "с нашими особенными украинскими гостями".
Наташа Каплински рассказала о семье беженцев из Украины, которые стали гостями в ее доме (фото: instagram.com/kaplinskyn)
Ранее мы рассказывали, что дети из Украины, которые бежали от войны, могут рассчитывать в Британии на бесплатные места в летних лагерях.
Добавим также, перед этим украинцы развеяли мифы о "дорогущей Британии".