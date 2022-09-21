RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси приютил у себя шесть семей из Украины

Фото: Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер (Agencja Wyborcza.pl)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси приютил в своих домах шесть семей из Украины, которые из-за российского полномасштабного вторжения и войны были вынуждены покинуть свое жилье и выехать в соседнюю Польшу.

Об этом передает Ukrayina.pl.

83-летний кинорежиссер, сценарист и продюсер отметил в интервью, что сам тоже в свое время пережил ужасы Второй Мировой войны, на годы которой припало детство Занусси, родившегося в Варшаве 17 июня 1939-го.

"И для меня это что-то, напоминающее детство. Я хорошо знаю, какой это ужас!" - провел он параллели с нападением РФ на Украину.

Как рассказал лауреат наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, украинских беженцев он поселил в своих домах в Варшаве и в пригороде.

"У нас жило шесть семей из Украины. Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные", - говорит Занусси.

Через некоторое некоторые украинцы, у которых были родные в других странах, отправились к ним. Так, кто имел родственников в Канаде - улетел за океан, и в настоящее время в доме Занусси осталось всего две семьи.

"Для меня это был новый опыт. В общем, реакция простых поляков на нужды украинцев была очень положительной. Оказалось, что у нас много людей, готовых уступить свои интересы ради общих и посвятить себя помощи другим. Мы снова, как во времена, когда занимались свержением коммунизма, вспомнили о такой вещи, как солидарность. И это в целом безумно оптимистично!" - отметил прославленный кинорежиссер.

Кшиштоф Занусси (фото: Agencja Wyborcza.pl)

Ранее сообщалось, что британская ТВ-звезда Наташа Каплински приютила семью из Украины.

Напомним, что с 16 сентября граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша