С сегодняшнего дня граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев
Уже сегодня граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев. Соответствующий закон вступил в силу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня, 16 сентября 2022 года, вступил в силу Закон Украины "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша" от 28 июля 2022 года № 2471-IX", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что граждане Польши, их супруги и дети в независимости от гражданства, въехавших на территорию Украины для временного пребывания будут иметь право находиться в стране на законных основаниях в течение 18 месяцев.
В то же время, они будут иметь право продлить срок своего пребывания в Украине в случае наличия соответствующих подтверждающих документов. В частности, речь идет о:
- документах о поступлении в заведение высшего образования;
- документах о переводе на следующий учебный год;
- документах о заключении трудового договора.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша". Закон поддержал 321 депутат.
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