С сегодняшнего дня граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев

Уже сегодня граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, вступил в силу Закон Украины "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша" от 28 июля 2022 года № 2471-IX", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что граждане Польши, их супруги и дети в независимости от гражданства, въехавших на территорию Украины для временного пребывания будут иметь право находиться в стране на законных основаниях в течение 18 месяцев.

В то же время, они будут иметь право продлить срок своего пребывания в Украине в случае наличия соответствующих подтверждающих документов. В частности, речь идет о: