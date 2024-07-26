Знаменитий німецький дизайнер вразив яскравою вишиванкою (фото)

Франк Пітер Вайлд - німецький стиліст та дизайнер, який підтримує нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Цього разу він продемонстрував черговий яскравий образ, яким висловив свою солідарність з українцями.

У якому вбранні постав зірка соцмереж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Вайлд показався у яскравій вишиванці

На опублікованому у своєму блозі фото Пітер з’явився у вишитій сорочці, що мала насичений малюнок у кількох кольорах. Поверх неї він одягнув камуфляжну куртку, а також кепку, підібрану в тон.

У руках дизайнер тримав букет у синьо-жовтих кольорах, а на чохлі його телефона можна розгледіти наліпку з синьо-жовтим прапором.

Позаду дизайнера також виднівся кольоровий стяг, знову ж таки, спрямований на підтримку нашої країни.

Епатажний образ Франк підкреслив червоними рукавичками.

Стиліст здивував яскравим поєднанням (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

В коментарях українці продовжують дякувати чоловікові за те, що він не втомлюється регулярно виставляти у соцмережах кадри на підтримку нашої держави. Вони залишають йому численні слова захоплення та не шкодують компліментів щодо його смаку в одязі.

Чоловік не втомлюється робити фото у ліфті на підтримку нашої держави (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Хто такий Франк Пітер Вайлд

Чоловік працює стилістом та художником костюмів у різних країнах, зокрема й в Україні. Він робив аутфіти для кліпу відомої німецької виконавиці Сари Коннор на From Sarah With Love.

З початком повномасштабної російської агресії проти України стиліст став демонструвати потужну підтримку українцям. У своїх образах він використовує жовто-блакитні кольори, продовжує мало чи не щодня робити фото у ліфті та публікувати їх на своїй сторінці.

Українські бренди надсилають чоловікові свої товари, аби він з'являвся на кадрах в речах нашого виробництва.

Один із образів Вайлда (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Окрім "модної підтримки", Вайлд демонстрував також і фізичну, а саме - допомагав біженцям, які через російських загарбників вимушені були виїхати до Берліна.

Пітер наголошував, що світові не слід мовчки ігнорувати тиранію РФ, яка продовжує відбуватися в центрі Європи, і задля її подолання суспільству варто об'єднатися.