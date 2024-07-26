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Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото)

Пятница 26 июля 2024 16:35
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Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото) Франк Питер Уайлд (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)
Автор: Любовь Блажко

Франк Питер Уайлд - немецкий стилист и дизайнер, который поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ. На этот раз он продемонстрировал очередной яркий образ, которым выразил свою солидарность с украинцами.

В каком наряде появился звезда соцсетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.

Уайлд показался в яркой вышиванке

На опубликованном в своем блоге фото Питер появился в вышитой рубашке с насыщенным рисунком в нескольких цветах. Поверх нее он надел камуфляжную куртку, а также кепку, подобранную в тон.

В руках дизайнер держал букет в сине-желтых цветах, а на чехле его телефона можно разглядеть наклейку с сине-желтым флагом.

Позади дизайнера также виднелось цветное знамя, опять же, направленное на поддержку нашей страны.

Эпатажный образ Франк подчеркнул красными перчатками.

Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото)Стилист удивил ярким сочетанием (фото: instagram.com/frankpeterwilde)

В комментариях украинцы продолжают благодарить мужчину за то, что он не устает регулярно выставлять в соцсетях кадры в поддержку нашего государства. Они оставляют ему многочисленные слова восхищения и не жалеют комплиментов по поводу его вкуса в одежде.

Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото)Мужчина не устает делать фото в лифте в поддержку Украины (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Кто такой Франк Питер Уайлд

Мужчина работает стилистом и художником костюмов в разных странах, в том числе в Украине. Он делал аутфиты для клипа известной немецкой исполнительницы Сары Коннор на From Sarah With Love.

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины, стилист стал демонстрировать мощную поддержку украинцам. В своих образах он использует желто-голубые цвета, продолжает чуть ли не каждый день делать фото в лифте и публиковать их на своей странице.

Украинские бренды присылают мужчине свои товары, чтобы он появлялся на кадрах в вещах нашего производства.

Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото)Один из образов Уайлда (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Кроме "модной поддержки", Уайлд демонстрировал также и физическую, а именно - помогал беженцам, которые из-за российских захватчиков вынуждены были выехать в Берлин.

Питер отмечал, что миру не следует молча игнорировать тиранию РФ, которая продолжается в центре Европы, и ради ее преодоления обществу следует объединиться.

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