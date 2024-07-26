Ярослава Гресь вразила сумою, яку UNITED24 збирає щотижня

Співзасновниця агенції Gres Todorchuk та координаторка UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, що завершила роботу з платформою, але це було дуже важким рішенням.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) в інтерв'ю Раміні Есхакзай громадська діячка розповіла, скільки UNITED24 збирає щотижня та як обирають амбасадорів для платформи.

Як обирають амбасадорів для UNITED24

"Перший список був дуже великий. Він був відібраний самим президентом, ми старалися, але були відмови. В цьому списку не було українців, адже наше завдання працювати поза Україною, із міжнародною спільнотою", - розповіла Ярослава.

"Тому що мали бути амбасадори з міжнародною аудиторією. Нас не врятують українські зірки, адже навіть, якщо український блогер про це напише, кому це цікаво в штаті Алабама", - додала вона.

Першим амбасадором UNITED24 став футболіст Андрій Шевченко. Він, як зазначила Гресь, погодився одразу.

Шевченко та Гресь (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Коли Шевченко отримав СМС з пропозицією допомогти розвитку платформи, той одразу написав: "Я згоден, що робити?".

"Ми йому написали 14 травня 2022 року, а 18 травня він приїхав в Україну. Андрій

одразу запустив проект, він за перший день дав два десятки інтерв'ю, була вся міжнародна преса. Потім була Еліна Світоліна", - пригадала Гресь

"Ми приїхали виступати на конференцію про відбудову України у Швейцарії, мене зустрічає Юлія Соловей і каже: "У нас є Лієв Шрайбер". Він став першим американцем в UNITED24 і проєкт "поїхав", - також розповіла вона.

Шевченко, Гресь та Шрайбер (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Вже потім був гурт Imagine Dragons, а актор Марк Гемілл, зазначила Ярослава, "розірвав всі шаблони фандрейзингу у світі".

Скільки збирає UNITED24

За словами Гресь, платформа - "це всесвіт і машина, яка вже не зіб'ється зі свого шляху.".

"Це незворотний процес, там є великі надійні команди, вона в руках офісу Президента, Михайла Федорова. UNITED24 органічно збирає півтора мільйона доларів на тиждень, для цього не потрібно вже нічого робити, всі амбасадори залишаться на борту", - розповіла Ярослава.

Втім, нещодавно вона вирішила завершити роботу з UNITED24. І це, підкреслила Гресь, "максимально екологічне розставання".

Гресь пояснила, чому вона пішла з UNITED24 (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

"Це дуже важке вирішення, емоційно, перш за все, але воно правильне. Ми прийшли, щоб запустити цю платформу, а залишилися із нею на два з половиною роки, фактично зробивши її справою свого життя. Але

настав час, коли треба рухатися далі", - розповіла Ярослава.

"Платформі треба рухатися далі, вона переживатиме класні трансформації, у нас теж буде новий шлях, нові задачі і виклики... UNITED24 був моїм фокусом 24/7. Протягом двох з половиною років. На таких швидкостях та відповідальності не можливо довго протягнути, в певний момент починає валитися все: здоров'я, родина, агенція", - пояснила вона.