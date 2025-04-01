Шлюб не перешкода: 8 українських зірок, які крутили таємні романи з чужими чоловіками

Христина Соловій

Артистка відкрито поділилася, що ще в підлітковому віці вона була коханкою. В школі Соловій закохалася в старшокласника, який уже мав дівчину, але попри це не відмовлявся від стосунків з Христиною. Так вона і стала його коханкою.

"Я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала така 8-класниця, з якою можна було поцілуватися, або ще щось. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана", - ділилася співачка на YouTube-каналі "ебаут". Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Торік зірка зіналася, що між нею та письменником і музикантом Сергієм Жаданом був роман. Їхні стосунки розпочалися ще за часів, коли Жадан був одружений. Пара розпалася, оскільки Соловій закохалася в іншого чоловіка. Христина Соловій і Сергій Жадан (фото: instagram.com/soloviyka)

Ксенія Мішина

Колись акторці довелося бути у ролі коханки, хоча вона навіть не здогадувалася про це. Її обранець не розповів, що має дружину. З часом Мішина дізналася правду. Чоловік розлучився і почав нові стосунки з нею, але їхній роман не мав щасливого кінця. Після цього акторка вирішила, що більше не буде зустрічатися з одруженими чоловіками. Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я не знала про це. Коли дізналася - усе вже розвалилося. Звісно, ми розійшлися. Але якщо ти свідомо йдеш на це, то маєш розуміти наслідки", - ділилася акторка.

Злата Огнєвіч

Колись у співачки також були стосунки з чоловіком, який приховував від неї, що є одруженим. Коли артистка дізналася правду, вона вирішила піти від нього. Зараз для неї зв’язки з одруженими чоловіками - це табу. Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав, що він одружений, але що він не одружений і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків", - розповідала артистка.

Оля Полякова

Оля Полякова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським, коли він ще був у шлюбі. Спочатку їхні стосунки були дружніми, але з часом вони переросли в романтичні. Співачка недовго залишалася коханкою, оскільки чоловік швидко розлучився зі своєю дружиною. Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Так, я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не став мучити ані одну, ані другу, розумієте, він це коло перервав, і все", - зізнавалась виконавиця в програмі "Зірковий шлях".

Віра Брежнєва

Співачка почала стосунки з композитором Костянтином Меладзе, коли він ще був одружений, про що раніше заявляла його колишня дружина Яна Сумм. У 2013 році його шлюб розпався, а у 2015-му Меладзе одружився з Вірою Брежнєвою. Однак і ця історія не завершилася щасливо: наприкінці 2023 року співачка оголосила про розлучення. При цьому колишнє подружжя не стало вдаватися в деталі. Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

TAYANNA

Співачка мала стосунки зі своїм колишнім продюсером Дмитром Клімашенком, але ця історія була складною. Виконавиця знала, що Клімашенко одружений, але це не стало основною причиною їхнього розставання. TAYANNA прагнула побудувати сім'ю та стати матір'ю, а у Дмитра були інші плани, тому вона вирішила піти від нього. TAYANNA і Дмитро Клімашенко (фото: відкриті джерела)

Тоня Матвієнко

Стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна почалися на фоні подружньої зради. Тоня два роки була коханкою Арсена, який у рідному Запоріжжі був одружений і мав двох синів. Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Проте наявність законної дружини не стала перешкодою для їхнього роману, і вони тихо будували стосунки за її спиною. Лише через два роки Арсен розлучився з першою дружиною, а пізніше одружився з Тонею.

Настя Каменських

Поки глядачі були впевнені, що Олексій Потапенко живе з дружиною Іриною Горовою, між продюсером та його підлеглою Настею Каменською розгортався роман.

Це підтвердило найбільші чутки про особисте життя співачки - вона дійсно була коханкою. Обидва довго заперечували свій роман, а після весілля стверджували, що почали стосунки лише після того, як Потап розлучився з дружиною. Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Проте в одному зі своїх інтерв'ю продюсер все ж зізнався, що обдурив свою дружину, і вона не підозрювала про його зв’язок з іншою жінкою. Олексій тепер шкодує про свій вчинок і визнає свою помилку.

Ба більше, у 2013 році Потап і Настя не приховували своїх почуттів на відпочинку в Мексиці, де вони з’явилися разом, обіймалися та цілувалися на очах у всіх.

Зараз, за чутками, подружжя переживає кризу у стосунках.

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