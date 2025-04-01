Брак не помеха: 8 украинских звезд, которые крутили тайные романы с чужими мужьями

Христина Соловий

Артистка открыто поделилась, что еще в подростковом возрасте она была любовницей. В школе Соловий влюбилась в старшеклассника, который уже имел девушку, но несмотря на это не отказывался от отношений с Христиной. Так она и стала его любовницей.

"Я была любовницей у своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а я была маленькая такая 8-классница, с которой можно было поцеловаться, или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я в него была очень влюблена", - делилась певица на YouTube-канале "ебаут". Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

В прошлом году звезда признавалась, что между ней и писателем и музыкантом Сергеем Жаданом был роман. Их отношения начались еще во времена, когда Жадан был женат. Пара распалась, поскольку Соловий влюбилась в другого мужчину. Христина Соловий и Сергей Жадан (фото: instagram.com/soloviyka)

Ксения Мишина

Когда-то актрисе пришлось быть в роли любовницы, хотя она даже не догадывалась об этом. Ее избранник не рассказал, что имеет жену. Со временем Мишина узнала правду. Мужчина развелся и начал новые отношения с ней, но их роман не имел счастливого конца. После этого актриса решила, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами. Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я не знала об этом. Когда узнала - все уже развалилось. Конечно, мы разошлись. Но если ты сознательно идешь на это, то должна понимать последствия", - делилась актриса.

Злата Огневич

Когда-то у певицы также были отношения с мужчиной, который скрывал от нее, что женат. Когда артистка узнала правду, она решила уйти от него. Сейчас для нее связи с женатыми мужчинами - это табу. Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Были такие отношения, когда я узнала, что муж женат. Он мне сказал, что он женат, но что он не женат и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений", - рассказывала артистка.

Оля Полякова

Оля Полякова познакомилась со своим будущим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским, когда он еще был в браке. Сначала их отношения были дружескими, но со временем они переросли в романтические. Певица недолго оставалась любовницей, поскольку мужчина быстро развелся со своей женой. Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни вторую, понимаете, он этот круг прервал, и все", - признавалась исполнительница в программе "Зірковий шлях".

Вера Брежнева

Певица начала отношения с композитором Константином Меладзе, когда он еще был женат, о чем ранее заявляла его бывшая жена Яна Сумм. В 2013 году его брак распался, а в 2015-м Меладзе женился на Вере Брежневой. Однако и эта история не завершилась счастливо: в конце 2023 года певица объявила о разводе. При этом бывшие супруги не стали вдаваться в детали. Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

TAYANNA

Певица имела отношения со своим бывшим продюсером Дмитрием Климашенко, но эта история была сложной. Исполнительница знала, что Климашенко женат, но это не стало основной причиной их расставания. TAYANNA стремилась построить семью и стать матерью, а у Дмитрия были другие планы, поэтому она решила уйти от него. TAYANNAи Дмитрий Климашенко (фото: открытые источники)

Тоня Матвиенко

Отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна начались на фоне супружеской измены. Тоня два года была любовницей Арсена, который в родном Запорожье был женат и имел двух сыновей. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Однако наличие законной жены не стало препятствием для их романа, и они тихо строили отношения за ее спиной. Лишь спустя два года Арсен развелся с первой женой, а позже женился на Тоне.

Настя Каменских

Пока зрители были уверены, что Алексей Потапенко живет с женой Ириной Горовой, между продюсером и его подчиненной Настей Каменской разворачивался роман.

Это подтвердило самые большие слухи о личной жизни певицы - она действительно была любовницей. Оба долго отрицали свой роман, а после свадьбы утверждали, что начали отношения лишь после того, как Потап развелся с женой. Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Однако в одном из своих интервью продюсер все же признался, что обманул свою жену, и она не подозревала о его связи с другой женщиной. Алексей теперь сожалеет о своем поступке и признает свою ошибку.

Более того, в 2013 году Потап и Настя не скрывали своих чувств на отдыхе в Мексике, где они появились вместе, обнимались и целовались на глазах у всех.

Сейчас, по слухам, супруги переживают кризис в отношениях.

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