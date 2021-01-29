Знаменитая картина Боттичелли была продана за рекордную сумму (фото)

Картина Боттичелли была продана за рекордную сумму (Фото: twitter.com/Sothebys)

Легендарная картина художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе за рекордно большую сумму – 92,2 миллиона долларов.

Речь идет о картине "Портрет молодого человека с медальоном". Как сообщает на своей странице в Twitter аукционный дом Sotheby's, имя покупателя разглашать не будут.

Эта картина была написана в 1480 году и стала самой дорогой работой Сандро Боттичелли. На картине изображен неизвестный молодой человек, в руках у него медальон с изображением святого. Портрет написан темперой на доске. Специалисты определили по одежде, что молодой человек принадлежал к знатной семье Флоренции, возможно Медичи.

Стоит отметить, что авторство этой картины несколько раз оспаривалось и его приписывали другому художнику – Франческо Боттичини.

Картина Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" (Фото: wikipedia.org)

Первым владельцем картины стал лондонский дилер Фрэнк Сабин, который нашел картину в поместье барона Ньюборо. Он купил ее за копейки, а потом перепродал в пять раз дороже математику Томасу Мартину.

В 1982 году наследники Мертона продали картину на аукционе "Кристис" почти за один миллион долларов миллиардеру Шелдону Солоу. Он разместил картину в художественной галерее Солоу-билдинг. Картина неоднократно выставлялась в известных музеях мира.

В ноябре 2020 года Шелдон Солоу умер, и картина снова была выставлена на аукцион.

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