ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Відома картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (фото)

США, П'ятниця 29 січня 2021 09:03
Відома картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (фото)
Картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (Фото: twitter.com/Sothebys)
Автор: Анна Шиканова

Легендарна картина художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі була продана на аукціоні за рекордно велику суму – 92,2 мільйона доларів.

Мова йде про картину "Портрет молодого чоловіка з медальйоном". Як повідомляє на своїй сторінці в Twitter аукціонний дім Sotheby's, ім'я покупця розголошувати не будуть.

Ця картина була написана в 1480 році й стала найдорожчою роботою Сандро Боттічеллі. На картині зображений невідомий молодий чоловік, в руках у нього медальйон із зображенням святого. Портрет написаний темперою на дошці. Фахівці визначили по одягу, що молодий чоловік належав до знатної сім'ї Флоренції, можливо Медічі.

Варто відзначити, що авторство цієї картини кілька разів оскаржувалось і його приписували іншому художнику – Франческо Боттичіні.

Відома картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (фото)

Картина Боттічеллі "Портрет молодого чоловіка з медальйоном" (Фото: wikipedia.org)

Першим власником картини став лондонський дилер Френк Сабін, який знайшов картину в маєтку барона Ньюборо. Він купив її за копійки, а потім перепродав в п'ять разів дорожче математику Томасу Мартіну.

У 1982 році спадкоємці Мертона продали картину на аукціоні "Крістіс" майже за один мільйон доларів мільярдерові Шелдону Солоу. Він розмістив картину в художній галереї Солоу-білдінг. Картина неодноразово виставлялася у відомих музеях світу.

У листопаді 2020 року Шелдон Солоу помер, і картина знову була виставлена на аукціон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у яких будинках жив Джо Байден до Білого дому.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя картиныхудожник

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся