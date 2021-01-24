Где жил Байден до Белого дома: 5 главных особняков американского президента (фото)

Жизнь Джо Байдена связана с 5 особняками (коллаж: РБК-Украина)

Новый американский лидер Джо Байден известен своей страстью к недвижимости. Первые свои три дома он купил одномоментно, взяв их в ипотеку, когда ему было 20 лет. Что известно о домах новоиспеченного президента Америки и как они выглядят – читайте ниже.

Первые три небольших дома пробыли в собственности Байдена недолго. Спустя несколько лет он решил их продать, купив вместо них столетний особняк на Норт-Стар-Роуд в крупнейшем городе штата Делавэр Уилмингтоне. В этом доме Джо жил, когда работал адвокатом. Об этом рассказывает американское издание Realtor.

Столетний особняк на Норт-Стар-Роуд (фото: The Wall Street Journal)

Спустя 9 лет, после смерти супруги и дочери, американский лидер продал особняк.

В 1972 году Байден приобрел дом в Стар-Роуд за $185 тыс. Он также расположен в штате Делавэр. Через 20 лет Байден продал этот коттедж за $1,2 млн.

На вырученные деньги политик купил 1,6 га земли в том же штате и начал строить новый особняк для себя и своей новой жены. Построив новый дом, Байден самостоятельно делал в нем ремонт — соскребал асбест с труб в подвале и красил стены. Когда выяснилось, что его сын болен раком, семья Байденов решила продать дом, чтобы потратить средства на лечение. Но от этого его отговорил друг Барак Обама, лично одолжив деньги. Этот дом находится в собственности Байдена до сих пор и сдается в аренду за $2,2 тыс. в месяц.

Особняк на Барли-Милл-Роуд (фото: Google Earth)

В 2017 году Джо Байден приобрел летний коттедж стоимостью $3 млн на берегу Атлантического океана. Особняк вмещает шесть спален, огромную кухню, совмещенную со столовой, большое пространство для отдыха и развлечения.

Коттедж на побережье (фото: delmarvanow)

В тот же год Байден арендовал дом в георгианском стиле в Маклине, штат Вирджиния, сообщал аукционный дом Zillow. Он отдавал за аренду $20 тыс. в месяц. В этом особняке пять спален, гостиная с роялем, есть тренажерный зал, сауна, а также гараж, который вмещает 20 автомобилей. Здесь мраморная лестница, высокие потолки и интерьеры в сдержанных светлых тонах.

Дом в Маклине (фото: zillow)

По официальным данным, сейчас в имении Джо Байдена - 2 особняка.

Напомним, что в среду, 20 января, в США прошла инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена. В этот день он официально стал 46 президентом страны. При этом пользователи сети постарались, чтобы торжество запомнилось надолго. Сразу же после инаугурации в сети появилось большое количество мемов, связанных с этим событием.

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