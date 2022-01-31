А вы знали? Почему в СССР грузовики называли фурами, и что означает на них слово TIR

Почему фура

Со словом фура на самом деле все просто. В русском языке это слово было заимствовано из немецкого где-то во второй половине XX века. Судя по всему, не без помощи связей СССР с Восточной Германией.

В немецком языке слово "Fuhre" существует очень давно. Начиная с XIX века им обозначали грузовые повозки, которые тянут лошади или волы. В XX веке немцы стали применять данное слово и к седельным тягачам с полуприцепами.

Почему грузовики называют фурами (фото: novate.ru)

Что значит TIR

Надпись TIR на всех фурах - это никакая не загадка. В переводе с французского языка "Transit international routier" взяли аббревиатуру.

Наклейка TIR означает, что хозяин данной фуры является участником Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Это международный договор, принятый странами в 1975 году под эгидой ООН.

Соглашение состоит в том, чтобы максимально упростить и удешевить международные перевозки, а также гарантировать уплату таможенных пошлин.