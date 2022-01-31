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Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларов

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 12:38
Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларов Ferrari SF90 Stradale (Фото: topgir.com.ua)
Автор: Константин Широкун

СЕО IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко в Дубае взял напрокат гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale. Но завершить поездку не удалось – автомобиль попал в Аварию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram Александра Слобоженко.

Интересно, что предприниматель решил проехаться на Ferrari SF90 Stradale не просто ради получения острых ощущений. Он хотел понять, стоит ли продавать собственный Lamborghini Huracan и менять его на новый Ferrari.

По мнению бизнесмена, причиной ДТП стала техническая неисправность итальянского авто. Судя по фото, автомобиль не сильно пострадал в ДТП. Но сработавшие фронтальные подушки безопасности говорят также и о том, что в момент столкновения машина двигалась на высокой скорости.

Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларовFerrari SF90 Stradale появился в 2019 году и стал одним из быстрейших Ferrari за всю историю марки. Гибридная силовая установка мощностью 1000 л.с. разгоняет суперкар с места до 100 км/ч всего за 2,5 с, а отметку в 200 км/ч машина преодолевает за 6,7 с. Максимальная скорость автомобиля – 340 км/ч.

Напомним, что ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун". Эксплуатация по заснеженному бездорожью армейских полигонов раскрыла внедорожные качества полноприводных шасси Tatra.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрывает все заправки из-за роста цен на газ. Главная причина – существенный рост цен на горючее.

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