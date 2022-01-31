А ви знали? Чому в СРСР вантажівки називали фурами, і що означає на них слово TIR

Чому фура

Зі словом фура насправді все просто. У російській мові це слово було запозичене з німецької десь у другій половині XX століття. Судячи з усього, не без допомоги зв'язків СРСР зі Східною Німеччиною.

У німецькій мові слово "Fuhre" існує дуже давно. Починаючи з XIX століття їм позначали Вантажні вози, які тягнуть коні або воли. У XX столітті німці стали застосовувати дане слово і до сідельних тягачів з напівпричепами.

Чому вантажівки називають фурами (фото: novate.ru)

Що значить TIR

Напис TIR на всіх фурах - це ніяка не загадка. У перекладі з французької мови "Transit international routier" взяли абревіатуру.

Наклейка TIR означає, що господар даної фури є учасником Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Це Міжнародний договір, прийнятий країнами в 1975 році під егідою ООН.

Угода полягає в тому, щоб максимально спростити й здешевити міжнародні перевезення, а також гарантувати сплату митних зборів.