А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)
Мережа ресторанів МакДональдз в Україні має 106 закладів харчування. Переважно вони розташовані у великих і середніх містах. Але є "маки" й в українських селах. І таких аж чотири!
Дивіться в матеріалі Styler далі, як виглядають заклади харчування в українському "провансі".
McDonald's в селі Гора (Київська область)
Село Гора - центр сільської громади у Бориспільському районі на Київщині з населенням приблизно шість тисяч осіб.
Населений пункт витягся вздовж магістральної автотраси Київ - Харків майже на три кілометри.
Це, вочевидь, зробило його привабливим для відкриття ресторану швидкого харчування у жовтні 2021 року.
МакДональдз у селі Гора має велику терасу (фото: Retailers.ua)
Власне, цей "мак" став першим, відкритим на трасі.
МакДональдз має термінали самообслуговування (фото: Retailers.ua)
Цікаво, що у закладі вперше використовується роботизована станція напоїв для автоматичного наливання без залучення працівників до процесу.
Внутрішній дизайн МакДональдзу в селі Гора (фото: Thepage.ua)
McDonald's в Софіївській Борщагівці
Софіївська Борщагівка - село в Бучанському районі Київської області. Розташоване у передмісті столиці, з якою розмежоване Кільцевою дорогою.
МакДональдз в Софіївській Борщагівці (фото: Mesta.com.ua)
Тут ресторан МакДональдз відкрився у жовтні 2018 року.
Дизайн ресторану всередині (Nefterynok.info)
Цікавий факт: цей ресторан став першим в Україні, відкритим на автозаправній станції.
Цей "мак" - перший на АЗС (Nefterynok.info)
McDonald's в Фонтанці
Фонтанка - село в Одеському районі Одеської області, адміністративний центр Фонтанської сільської громади.
Розташована Фонтанка на березі Чорного моря. Населення - близько шести тисяч осіб.
МакДональдз неподалік від моря (фото: Restaurantguru.com)
Вдала локація, вочевидь, дозволила відкрити тут МакДональдз у грудні 2019 року. Ресторан став частиною ТРЦ "Рів'єра".
"Мак" в селі Фонтанка (фото: Dumskaya.net)
McDonald's в Сокільниках
Сокільники - село у Львівській області з населенням у понад п'ять тисяч осіб. Розташоване воно на південь від обласного центру і безпосередньо з ним межує.
МакДональдз під Львовом
Ресторан у Сокільниках на 120 посадкових місць було відкрито у вересні 2019 року.
"Мак" в Сокільниках має велику терасу
Ресторан розташований неподалік ТРЦ King Cross Leopolis і має дві літні тераси - одну маленьку, другу - велику.
Внутрішній дизайн ресторану
Нагадаємо, що мережа ресторанів МакДональдз планує відновити роботу в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина країни.
Також читайте, скільки ресторанів МакДональдз у світі, а де "маків" немає взагалі.