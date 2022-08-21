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А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 13:10
А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото) McDonald's у селі Гора Київської області (фото: Retailers.ua)
Автор: Микита Мельников

Мережа ресторанів МакДональдз в Україні має 106 закладів харчування. Переважно вони розташовані у великих і середніх містах. Але є "маки" й в українських селах. І таких аж чотири!

Дивіться в матеріалі Styler далі, як виглядають заклади харчування в українському "провансі".

McDonald's в селі Гора (Київська область)

Село Гора - центр сільської громади у Бориспільському районі на Київщині з населенням приблизно шість тисяч осіб.

Населений пункт витягся вздовж магістральної автотраси Київ - Харків майже на три кілометри.

Це, вочевидь, зробило його привабливим для відкриття ресторану швидкого харчування у жовтні 2021 року.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

МакДональдз у селі Гора має велику терасу (фото: Retailers.ua)

Власне, цей "мак" став першим, відкритим на трасі.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

МакДональдз має термінали самообслуговування (фото: Retailers.ua)

Цікаво, що у закладі вперше використовується роботизована станція напоїв для автоматичного наливання без залучення працівників до процесу.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

Внутрішній дизайн МакДональдзу в селі Гора (фото: Thepage.ua)

McDonald's в Софіївській Борщагівці

Софіївська Борщагівка - село в Бучанському районі Київської області. Розташоване у передмісті столиці, з якою розмежоване Кільцевою дорогою.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

МакДональдз в Софіївській Борщагівці (фото: Mesta.com.ua)

Тут ресторан МакДональдз відкрився у жовтні 2018 року.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

Дизайн ресторану всередині (Nefterynok.info)

Цікавий факт: цей ресторан став першим в Україні, відкритим на автозаправній станції.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

Цей "мак" - перший на АЗС (Nefterynok.info)

McDonald's в Фонтанці

Фонтанка - село в Одеському районі Одеської області, адміністративний центр Фонтанської сільської громади.

Розташована Фонтанка на березі Чорного моря. Населення - близько шести тисяч осіб.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

МакДональдз неподалік від моря (фото: Restaurantguru.com)

Вдала локація, вочевидь, дозволила відкрити тут МакДональдз у грудні 2019 року. Ресторан став частиною ТРЦ "Рів'єра".

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

"Мак" в селі Фонтанка (фото: Dumskaya.net)

McDonald's в Сокільниках

Сокільники - село у Львівській області з населенням у понад п'ять тисяч осіб. Розташоване воно на південь від обласного центру і безпосередньо з ним межує.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

МакДональдз під Львовом

Ресторан у Сокільниках на 120 посадкових місць було відкрито у вересні 2019 року.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

"Мак" в Сокільниках має велику терасу

Ресторан розташований неподалік ТРЦ King Cross Leopolis і має дві літні тераси - одну маленьку, другу - велику.

А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)А ви знали, що в чотирьох українських селах є McDonald's? Дивіться, як вони виглядають (фото)

Внутрішній дизайн ресторану

Нагадаємо, що мережа ресторанів МакДональдз планує відновити роботу в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина країни.

Також читайте, скільки ресторанів МакДональдз у світі, а де "маків" немає взагалі.

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