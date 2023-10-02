У знаковому для українців місці виявили ікони на честь московських святих (фото)

Що відомо про російські ікони в Мотронинському монастирі

Активісти опублікували фото з православного жіночого монастиря, на якому видно, що стіни храму досі "прикрашають" зображення російських святих, яким повинні молитися відвідувачі.

"Це Мотронинський монастир у легендарному для української нації Холодному Яру, що на Черкащині. Ікони на честь московських та петербурзьких святих. Скільки часу ще будуть сидіти московити в сакральному для українців місці?" - йдеться у дописі.

Мова йде про святих Російської православної церкви Матрону Московську і Ксенію Петербурзьку.

Також активісти вимагають у представників СБУ звернути увагу на це неподобство.

Російські святі на стінах українського храму (фото: t.me/DecolonizationUkraine)

До речі, в селі Грушківка, що знаходиться біля того ж Холодного Яру, активісти знайшли ще й пам'ятник радянським воїнам із забороненою в Україні символікою, який теж вимагають демонтувати.

"Серп і молот, радянська батьківщина та альошки. А це сакральні для українців місця. Надіслали звернення з вимогою демонтувати це ганьбисько", - йдеться у публікації "Деколонізація. Україна".

Пам'ятник радянським воїнам (фото: t.me/DecolonizationUkraine)

Що відомо про монастир

Зауважимо, що Троїцький Мотронинський жіночий монастир був заснований як чоловічий у XVI столітті. Від 1911 року він діяв як жіночий монастир.

Після перевороту 1917 року та громадянської війни, настає найважчий період в історії Мотронинського монастиря. Він потерпав від численних набігів банд, в тому числі і загонів червоноармійців.

В 1918-1922 роках монастир став осередком українського повстанського руху, який очолили отамани брати Чучупаки.

Однак після того, як радянська влада "закріпилася" на українських землях, храм почав руйнуватися і перестав виконувати свою роль святилища.

В 1991 році Мотронинський монастир був повернутий церкві. Силами релігійної громади та черниць цей древній монастир був відреставрований й зараз повертає собі славу однієї з найбільш значущих святинь України.

Мотронинський монастир у Холодному Ярі (фото: Вікіпедія)