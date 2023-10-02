В знаковом для украинцев месте обнаружили иконы в честь московских святых (фото)

Знаменитый Троицкий Мотронинский женский монастырь, расположенный в реликтовом Матронином лесу, в знаковом для украинцев Холодном Яру, до сих пор находится в пользовании УПЦ (МП). Более того - в нем до сих пор "красуются" иконы в честь российских святых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram-канале проекта по очистке нашей страны от оккупационных маркеров и названий улиц “Деколонізація. Україна".
Активисты опубликовали фото из православного женского монастыря, на котором видно, что стены храма до сих пор "украшают" изображения русских святых, которым должны молиться посетители.
"Это Мотронинский монастырь в легендарном для украинской нации Холодном Яру Черкасской области. Иконы в честь московских и петербургских святых. Сколько времени еще будут сидеть московиты в сакральном для украинцев месте?" - говорится в сообщении.
Речь идет о святых Российской православной церкви Матроне Московской и Ксении Петербургской.
Также активисты требуют у представителей СБУ обратить внимание на это безобразие.
Российские святые на стенах украинского храма (фото: t.me/DecolonizationUkraine)
Кстати, в селе Грушковка, находящемся возле того же Холодного Яра, активисты нашли еще памятник советским воинам с запрещенной в Украине символикой, который тоже требуют демонтировать.
"Серп и молот, советская родина и алешки. А это сакральные для украинцев места. Направили обращение с требованием демонтировать это позор", - говорится в публикации “Деколонізація. Україна"
Памятник советским воинам (фото: t.me/DecolonizationUkraine)
Отметим, что Троицкий женский Мотронинский монастырь был основан как мужской в XVI веке. С 1911 года он действовал как женский монастырь.
После переворота 1917 года и гражданской войны, наступает тяжелейший период в истории Мотронинского монастыря. Он страдал от многочисленных набегов банд, в том числе и отрядов красноармейцев.
В 1918-1922 годах монастырь стал центром украинского повстанческого движения, которое возглавили отаманы братья Чучупаки.
Однако после того, как советские власти "закрепились" на украинских землях, храм начал разрушаться и перестал выполнять свою роль святилища.
В 1991 году Мотронинский монастырь был возвращен церкви. Силами религиозной общины и монахинь этот древний монастырь был отреставрирован и сейчас возвращает славу одной из наиболее значимых святынь Украины.
Мотронинский монастырь в Холодном Яру (фото: Википедия)
Напомним, недавно в Хмельницкой области любители российского шансона избили мужчину из-за замечаний.
Также мы писали, что в Киеве до сих пор не начали реставрацию костела Святого Николая, который горел два года назад.