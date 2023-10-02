В знаковом для украинцев месте обнаружили иконы в честь московских святых (фото)

Что известно о российских иконах в Мотронинском монастыре

Активисты опубликовали фото из православного женского монастыря, на котором видно, что стены храма до сих пор "украшают" изображения русских святых, которым должны молиться посетители.

"Это Мотронинский монастырь в легендарном для украинской нации Холодном Яру Черкасской области. Иконы в честь московских и петербургских святых. Сколько времени еще будут сидеть московиты в сакральном для украинцев месте?" - говорится в сообщении.

Речь идет о святых Российской православной церкви Матроне Московской и Ксении Петербургской.

Также активисты требуют у представителей СБУ обратить внимание на это безобразие.

Российские святые на стенах украинского храма (фото: t.me/DecolonizationUkraine)

Кстати, в селе Грушковка, находящемся возле того же Холодного Яра, активисты нашли еще памятник советским воинам с запрещенной в Украине символикой, который тоже требуют демонтировать.

"Серп и молот, советская родина и алешки. А это сакральные для украинцев места. Направили обращение с требованием демонтировать это позор", - говорится в публикации “Деколонізація. Україна"

Памятник советским воинам (фото: t.me/DecolonizationUkraine)

Что известно о монастыре

Отметим, что Троицкий женский Мотронинский монастырь был основан как мужской в XVI веке. С 1911 года он действовал как женский монастырь.

После переворота 1917 года и гражданской войны, наступает тяжелейший период в истории Мотронинского монастыря. Он страдал от многочисленных набегов банд, в том числе и отрядов красноармейцев.

В 1918-1922 годах монастырь стал центром украинского повстанческого движения, которое возглавили отаманы братья Чучупаки.

Однако после того, как советские власти "закрепились" на украинских землях, храм начал разрушаться и перестал выполнять свою роль святилища.

В 1991 году Мотронинский монастырь был возвращен церкви. Силами религиозной общины и монахинь этот древний монастырь был отреставрирован и сейчас возвращает славу одной из наиболее значимых святынь Украины.

Мотронинский монастырь в Холодном Яру (фото: Википедия)