На стінах цвіте грибок. У Києві досі не розпочали реставрацію костелу Святого Миколая, який палав 2 роки тому (відео)

У 2021 році в Києві сталася пожежа в костелі Святого Миколая. Тоді вогонь охопив 80 квадратних метрів площі будівлі, а найбільшою втратою унікальний орган, виготовлений з металу і дорогих порід чорного та червоного дерев. Попередня вартість реставрації становила 75 мільйонів гривень, однак роботи не почалися й досі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сюжет Апостроф TV розповідає, в якому стані історичний костел сьогодні.

Що зараз із костелом Святого Миколая

Настоятель парафії Святого Миколая Отець Павло Вишковський розповів журналістам, що будівельники провели певні протиаварійні роботи, але потім парафіяни все одно самотужки збирали на відновлення.

"Було вилито на ці стіни 600 000 літрів води. Ця вся вода затрималася на підлозі, а оскільки потрібно було показати гарну картинку, прикрили підлогу плитами й так залишили. Коли грибок почав іти на стіни храму, парафія почала самотужки рятувати", - каже священнослужитель.

Він додає, що на повноцінне відновлення храму можна було знайти ресурси, адже допомогти відреставрувати костел зголосилися віряни зі США, Швейцарії та Італії.

Проблема полягає в тому, що римсько-католицька парафія не має права на самовільну відбудову, тому що ділить приміщення з Національним будинком органної музики.

Отець Павло зазначає, що протягом 32 років його парафія зверталася до Міністерства культури з проханням надати костелу власне приміщення. До слова був виданий указ Президента про те, щоб перенести Національний будинок органної музики в інше приміщення.

Зауважимо, що попри пошкодження костел продовжує свою роботу.

"У минулу неділю мав два хрещення дітей у парафії. Вчора мав таїнство шлюбу, таїнство вінчання. Завтра ми маємо похорон захисника, 47-річного Олександра, який загинув під Бахмутом. Тобто парафія живе своїм життям щодня", - розповідає настоятель.

Історична довідка

Костел був побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом. У 1936 році радянська влада закрила костел Святого Миколая. Відтоді споруду використовували як господарське приміщення.

У 1978 році за наказом Ради Міністрів УРСР будівлю костелу віддали під створення Київського будинку органної та камерної музики. Для цього в Чехословаччині замовили орган компанії "Rieger-Kloss". У 1981 році було закінчено реставрацію, і того ж року в костелі почав діяти концертний зал.

За часи незалежності України костел Святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні.

Приміщення перебувало в аварійному стані. Міністерство культури України спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Однак досі ні переміщення, ні реставрації не відбулося.