ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисмана

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 22:13
Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисмана Разведчики показали своего пса-талисмана (Коллаж РБК-Украина, фото: ГУР)
Автор: Анна Шиканова

Украинским защитникам практически во всех службах помогают верные псы. У четырехлапых есть свои функции и обязанности. И эти собаки отважны и профессиональны.

Своего талисмана показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Фото красавца опубликовали в Facebook.

Украинские разведчики поражают своей мужественностью и профессионализмом. И этот юный коллега - не исключение. Знакомьтесь, самый харизматичный работник ГУР пес Бой.

"Это Бой. Ему три года. Он разведчик. В свободное от выполнения задач время Бой любить поиграться мячиком", - рассказали о своем талисмане военные.

Бой - бельгийская овчарка. Он верный помощник для разведчиков и поэтому обязательно ходит на задания в бронежилете. Он уже почти три года помогает выполнять сложные задания и проводить спецоперации.

Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисманаКоллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисманаКоллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисмана

Фото: ГУР

В подразделениях ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ и ГУР работают сотни собак. Они специализируются на поиске взрывоопасных предметов, наркотических веществ, оружия, помогают искать людей при завалах домов, могут указать местонахождение человека лучше любых электронных спецсредств. А еще пушистые сотрудники могут попасть в нужное место и не привлекать к себе внимания.

Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисманаКоллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисманаКоллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисманаФото: ГУР

Напомним, ранее мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

Также мы писали о том, что трофейная овчарка из Росгвардии выучила все команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

И еще мы показывали поисково-спасательную таксу-ветерана из ГСЧС - отважный пес по кличке Крис.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные собака
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество