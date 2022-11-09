Знаки Зодіаку, у яких скоро почнеться "чорна смуга": хто головні лузери

Гороскоп на найближчий тиждень розповість про знаки Зодіаку, які спіткає невезіння і проблеми - в особистому житті, на роботі, фінансах.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку розповіла астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.

Овен

На роботі ви можете все фізично не встигати, що буде вас пригнічувати. Ймовірні неприємні звістки про близьких людей.

Ділові поїздки та переговори не принесуть користі. Можлива небезпека у поїздках, поломки авто.

Телець

Вірогідна втрата грошей з вашої вини. Через поспішність рішень, імпульсивність вчинків можливі фінансові проблеми.

На роботі конфлікти, поломки техніки, простої чи навпаки аврали. Вдома ж ймовірні сварки через гроші.

Діва

У цей час можливі ситуації, які тягнуть за собою втрату становища, авторитету, роботи.

Дискредитація, втрата самостійності, крах цілей. Конфлікти із начальством, матір'ю. Можлива небезпека травмування, аварій.

Козеріг

Вірогідна плутанина, напруга, конфлікти з начальством або співробітниками, поломка техніки та збої додатків. Можлива термінова чи додаткова робота.

Хвороби загостряться, запальні захворювання. Можливі захворювання домашніх годованців.