Не намагайтеся встигнути все й одразу: що чекає на всі знаки Зодіаку з 7 по 13 листопада

Гороскоп на найближчий тиждень розповість, які події очікуються у житті кожного знаку Зодіаку. З 7 по 13 листопада очікується складний період із конфліктами, сварками та навіть розривом стосунків.

Детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку розповіла астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Може виникнути потреба у відрядженні, фізично ви не можете все встигнути. Неприємні звістки про близьких людей. Ділові поїздки та переговори не принесуть користі. Небезпека у поїздках, поломки авто.

Телець

Втрата грошей з вашої вини. Поспішність рішень, імпульсивність вчинків погано відіб'ються на фінансах. На роботі конфлікти, поломки техніки, простої чи навпаки аврали. Вдома – сварки через гроші.

Близнюки

Ризиковані вчинки, часто нічим не виправдані, повний ступор. Ви можете переоцінити свої сили та надірватися, отримати травму. Існує небезпека захворювань, часто запального характеру.

Рак

Період тривог, сильних переживань, страхів. Активізуються таємні вороги. Не виключається госпіталізація. Можливі переслідування, таємні погрози, втеча, переїзд та еміграція.

Лев

Розбіжності та конфлікти з друзями чи членами спільноти, бізнес-клубом. Або ви, або вас знімуть із поста. Зрада близьких. Популярність заснована на чорному піарі. Покине спонсор чи покровитель.

Діва

У цей час можливі ситуації, які тягнуть за собою втрату становища, авторитету, роботи. Дискредитація, втрата самостійності, крах цілей. Конфлікти із начальством, матір'ю. Небезпека травмування, аварій.

Терези

Час неприємностей з іноземцями, проблеми за кордоном, конфлікти з викладачами, проблеми зі складання іспитів. Небезпека у поїздках, скандали у дорозі, розчарування у навчанні чи наставнику.

Скорпіон

Різкі зміни у житті, екстремальні ситуації. Можливі проблеми у спільному бізнесі, криза у фінансовій сфері, втрата грошей, програш у великій справі. Нелегальні угоди, зіткнення із криміналом

Стрілець

Несприятливий час для сфери взаємовідносин та співробітництва. Активізація ворогів та конкурентів. Звинувачення на вашу адресу. Розрив стосунків, сварки із партнером. Проблеми із законом, судовий розгляд.

Козеріг

Плутанина, напруга, конфлікти з начальством або співробітниками, поломка техніки та збої додатків. Термінова чи додаткова робота. Хвороби загостряться, запальні захворювання. Хворіють тварини.

Водолій

Неприємності у любовній сфері, сварки з коханими, ревнощі. Може дійти до розриву стосунків. Неприємності з коханою людиною чи з дітьми. Грошові втрати через аферу, проблеми в навчанні.

Риби

Сварки вдома чи з батьком. Відхід з дому або вимушений переїзд, конфлікти з орендодавцями, забудовниками, іпотеками. Небезпека пожежі в будинку, поломки чи пограбування. Сусіди бісять. Ремонтні роботи.