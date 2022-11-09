Знаки Зодиака, у которых скоро начнется "черная полоса": кто главные лузеры
Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о знаках Зодиака, которых постигнут невезение и проблемы - в личной жизни, на работе, финансах.
Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Овен
На работе вы можете все физически не успевать, что будет вас подавлять. Вероятны неприятные известия о близких людях.
Деловые поездки и переговоры не принесут пользы. Возможна опасность в поездках, поломки авто.
Телец
Вероятна потеря денег по вашей вине. Из-за поспешности решений, импульсивности поступков возможны финансовые проблемы.
На работе конфликты, поломки техники, простой или наоборот авралы. Дома же вероятны ссоры из-за денег.
Дева
В настоящее время возможны ситуации, влекущие потерю положения, авторитета, работы.
Дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей. Конфликты с начальством, матерью. Возможна опасность травм, аварий.
Козерог
Вероятна путаница, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками, поломка техники и сбои приложений. Возможна срочная или дополнительная работа.
Болезни обострятся, воспалительные заболевания. Возможны заболевания домашних питомцев.
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Кроме того, астролог дала полный прогноз для всех знаков Зодиака.