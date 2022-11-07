Астролог назвала три знаки Зодіаку, на які скоро чекають екстремальні зміни
Гороскоп з 7 по 13 листопада розповість про знаки Зодіаку, на які чекають екстремальні життєві зміни. Здебільшого, на жаль, вони не дуже позитивні, адже період буде не надто сприятливим.
Прогноз для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.
Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Телець
Ймовірна втрата грошей з вашої вини. Поспішність рішень, імпульсивність вчинків погано відіб'ються на фінансах.
На роботі можливі конфлікти, поломки техніки, простої чи навпаки аврали. Вдома - сварки через гроші.
Скорпіон
Вас чекають різкі зміни у житті, екстремальні ситуації. Можливі проблеми у спільному бізнесі, криза у фінансовій сфері, втрата грошей, програш у великій справі.
Крім того ймовірні нелегальні угоди, зіткнення із криміналом.
Водолій
Неприємності у любовній сфері, сварки з коханими, ревнощі. Може дійти до розриву стосунків.
Не виключене погіршення стосунків з коханою людиною чи з дітьми. Грошові втрати через афери, проблеми в навчанні.
Також читайте повний гороскоп від астролога для кожного знака Зодіаку.
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