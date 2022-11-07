Астролог назвала три знаки Зодіаку, на які скоро чекають екстремальні зміни

Фото: Гороскоп з 7 по 13 листопада (pixabay.com)

Гороскоп з 7 по 13 листопада розповість про знаки Зодіаку, на які чекають екстремальні життєві зміни. Здебільшого, на жаль, вони не дуже позитивні, адже період буде не надто сприятливим.

Прогноз для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram. Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.