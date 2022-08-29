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Знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться уже сегодня-завтра

Фото: Гороскоп с 29 августа по 4 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю, с 29 августа по 4 сентября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которых ждет жизненный переворот буквально сегодня-завтра. И таких знаков - только два!

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен будет "фонтанировать"

Астролог говорит, что у Овнов сейчас период творческого авантюризма.

"Голова просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег", - прогнозирует астролог.

Кроме того у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову.

"Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей", - добавила эксперт.

Тельца ждет карьерный прорыв

По словам Арины Артуровны, у Тельцов на повестке дня этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас отнимает огромное количество времени.

"Как физически так и мысленно - вы полностью в работе", - отметила эксперт.

Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами.

"Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе", - прогнозирует астролог.

Ранее астролог также сделала предупреждение про августовское новолуние в Деве.

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