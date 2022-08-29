Знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться уже сегодня-завтра

Овен будет "фонтанировать"

Астролог говорит, что у Овнов сейчас период творческого авантюризма.

"Голова просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег", - прогнозирует астролог.

Кроме того у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову.

"Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей", - добавила эксперт.

Тельца ждет карьерный прорыв

По словам Арины Артуровны, у Тельцов на повестке дня этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас отнимает огромное количество времени.

"Как физически так и мысленно - вы полностью в работе", - отметила эксперт.

Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами.

"Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе", - прогнозирует астролог.