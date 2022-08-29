Знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться уже сегодня-завтра

Гороскоп на ближайшую неделю, с 29 августа по 4 сентября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которых ждет жизненный переворот буквально сегодня-завтра. И таких знаков - только два!
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Астролог говорит, что у Овнов сейчас период творческого авантюризма.
"Голова просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег", - прогнозирует астролог.
Кроме того у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову.
"Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей", - добавила эксперт.
По словам Арины Артуровны, у Тельцов на повестке дня этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас отнимает огромное количество времени.
"Как физически так и мысленно - вы полностью в работе", - отметила эксперт.
Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами.
"Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе", - прогнозирует астролог.
Ранее астролог также сделала предупреждение про августовское новолуние в Деве.
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