Знаки Зодіаку, життя яких може кардинально перевернутися вже сьогодні-завтра

Гороскоп на найближчий тиждень, з 29 серпня по 4 вересня 2022 розповість про знаки Зодіаку, яких чекає життєвий переворот буквально сьогодні-завтра. І таких знаків - тільки два!
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Астролог каже, що у Овнів зараз період творчого авантюризму.
"Голова просто фонтанує різноманітними ідеями привернення грошей", - прогнозує астролог.
Крім того у вас зараз на горизонті з'явиться об'єкт любові, від якого буде зносити голову.
"Чекайте прояв жестів уваги від дуже впливових людей", - додала експерт.
За словами Аріни Артуровни, у Тельців на порядку денному цього тижня: кар'єра і фінанси. Робота зараз забирає величезну кількість часу.
"Як фізично так і подумки - ви повністю в роботі", - зазначила експерт.
Також ймовірне дуже важливе відрядження за кордон, або зустріч з іноземними партнерами.
"Багатьох Тельців чекає кар'єрне просування на цьому тижні", - прогнозує астролог.
Раніше астролог також зробила попередження про серпневий молодик в Діві.
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