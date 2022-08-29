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Знаки Зодіаку, життя яких може кардинально перевернутися вже сьогодні-завтра

Фото: Гороскоп з 29 серпня по 4 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчий тиждень, з 29 серпня по 4 вересня 2022 розповість про знаки Зодіаку, яких чекає життєвий переворот буквально сьогодні-завтра. І таких знаків - тільки два!

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен буде "фонтанувати"

Астролог каже, що у Овнів зараз період творчого авантюризму.

"Голова просто фонтанує різноманітними ідеями привернення грошей", - прогнозує астролог.

Крім того у вас зараз на горизонті з'явиться об'єкт любові, від якого буде зносити голову.

"Чекайте прояв жестів уваги від дуже впливових людей", - додала експерт.

Тельця чекає кар'єрний прорив

За словами Аріни Артуровни, у Тельців на порядку денному цього тижня: кар'єра і фінанси. Робота зараз забирає величезну кількість часу.

"Як фізично так і подумки - ви повністю в роботі", - зазначила експерт.

Також ймовірне дуже важливе відрядження за кордон, або зустріч з іноземними партнерами.

"Багатьох Тельців чекає кар'єрне просування на цьому тижні", - прогнозує астролог.

Раніше астролог також зробила попередження про серпневий молодик в Діві.

Також читайте про всі важливі події, які відбудуться в серпні 2022.

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