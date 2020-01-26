Эти знаки Зодиака ждут крутые перемены весной: жизнь с чистого листа

Гороскоп на 2020 год подскажет, какие знаки Зодиака смогут кардинально изменить свою жизнь уже этой весной. Прославленный астролог Павел Глоба в своем астропрогнозе назвал представителей четырех зодиакальных созвездий, которые смогут начать жизнь с чистого листа уже в марте 2020 года.

Овны

Овнов ждут грандиозные перемены в сфере личной жизни, а также в творчестве и саморазвитии. Если вы давно не решались освоить новое хобби, Павел Глоба считает что начало весны - наилучшее время для самореализации. В марте представители этого знака Зодиака имеют все шансы начать перспективные любовные отношения. Те Овны, которые уже давно в отношениях, могут получить заветное предложение руки и сердца или же решиться признаться в чувствах любимой женщине.

Раки

Март 2020 года станет для представителей знака очень активным периодом. Перед Раками откроются перспективы в коммерческих и финансовых сферах, в которых они смогут добиться очень значительных успехов. В начале весны при должном старании они сумеют реализовать давно задуманные проекты и воплотить в жизнь разработанные планы. Звезды будут благосклонны к Ракам, поэтому представители этого знака могут рассчитывать на лояльность начальства и повышение в карьере.

Весы

С приходом весны в жизни людей, рожденных под знаком Весов, наступит белая полоса. Они смогут решить множество накопившихся вопросов, упрочнят свое положение на работе или в бизнесе. Перемены ждут Весов и в личной жизни: семейные представители этого знака наконец-то обретут гармонию в отношениях, а одинокие - могут рассчитывать на интересное знакомство. Грандиозные перемены, такие как переезд, смена работы в начале весны будут удачными, так как звезды в это время сулят Весам полную поддержку.

Козероги

Гороскоп на март 2020 года от Павла Глобы обещает Козерогам благоприятное и подходящее для любых кардинальных перемен время. В начале весны ситуация будет складываться так, что Козероги получат все возможности для воплощения в жизнь своей заветной мечты, а также при желании сумеют найти новую работу или заключить выгодное соглашение. Залогом успеха для Козерогов астролог называет свойственную им целеустремленность и упорство.