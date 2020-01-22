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Астролог назвал главных лузеров конца января: берегите кошельки

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 06:32
Астролог назвал главных лузеров конца января: берегите кошельки
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака конец января принесет финансовые неприятности - в материале Styler

Гороскоп 2020 сулит неприятности в финансовой сфере некоторым знакам Зодиака. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым стоит быть на чеку в конце января, поскольку денежные потери могут быть довольно серьезными. Кому стоит быть осторожными, опасные даты - в материале Styler.

Телец

В конце января Тельцу лучше не принимать самостоятельных решений и шагов. Он будет отличаться рассеянностью, и лишь бдительный контроль со стороны позволит ему не наделать ошибок. Астролог советует Тельцам полагаться на кого-то более сконцентрированного, кто сможет перепроверять за ним все его действия. Павел Глоба не рекомендует Тельцам заниматься любыми денежными вопросами.

Самые опасные дни для кошелька Тельцов - 23 и 24 января.

Дева

Деве астролог советует держать свои эмоции под контролем, поскольку резкость ни к чему хорошему не приведет. Ей стоит сдерживать свой гнев, даже если Дева уверена в том, что окружающие намеренно мешают ей, вредя ее работе. Суждения Девы в конце месяца будут отличаться безапелляционностью и прямотой, а нажитые враги могут негативно отразиться и на ее кошельке. Астролог советует в этот непростой период придержать свое "единственно верное мнение" при себе.

Самые опасные для Девы дни в конце января - 24, 25, 26 числа.

Скорпион

Скорпионам в этот период стоит воздержаться от принятия важных решений - есть риск, что они не все учли. Вместо глобальных планов Скорпиону стоит заняться текущими делами или проектами, где все уже давно продумано за него. Кроме того, Скорпионов может настигнуть пассивность, которая может повредить его денежным делам. Хорошая новость, по мнению астролога, заключается в том, что сил у Скорпиона масса, главное преодолеть свою пассивность и лень.

Самые опасные для финансов Скорпиона дни - 23, 25 января.

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