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Астролог назвал главных счастливчиков марта: жизнь никогда не будет прежней

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 06:32
Астролог назвал главных счастливчиков марта: жизнь никогда не будет прежней
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых знаков Зодиака март 2020 станет успешным - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака фантастическое везение, которое свалится на них с неба уже в начале марта. Известный астролог Павел Глоба выделил четыре представителя зодиакального круга, которых щедро одарит Вселенная уже в начале весны 2020 года.

Телец

Март принесет Тельцам удачу, спокойствие и радостные известия. При этом для получения подарков судьбы Тельцу не нужно будет ничего предпринимать, уверен Глоба. Вы всегда будете в нужное время в нужном месте, наслаждайтесь благосклонностью звезд. В любви у Тельцов - период гармонии и взаимности, что положительно скажется на настроении и здоровье знака.

Скорпион

Чтобы преуспеть в марте 2020, Скорпионам придется проявить всю свою хватку, деловитость и умение вести переговоры. В работе вы вступите в честную борьбу, в которой одержите победу. В личной жизни спокойствие будет сменяться бурной страстью, а пары со стажем достойно выдержат разногласия. Астролог считает, что март не опасен с точки зрения расставания. Если и придется принимать решения - они будут сделаны обоюдно.

Стрелец

Стрелец в марте будет успевать всегда и везде, благодаря тщательному планированию. Звезды будут покровительствовать бумажным делам, астролог советует использовать это время эффективно. Семейным Стрельцам в марте посчастливится наслаждаться гармонией, а одиноких знаков ожидает множество новых знакомств. Не отказывайтесь от приглашений, велика вероятность встречи своей судьбы.

Водолей

Начало весны принесет водолеям долгожданное спокойствие. Все сферы жизни будут налаживаться, а чувство юмора знака поможет относиться к досадным ошибкам и мелочам с долей иронии. Профессиональная деятельность выйдет на передний план, открыв новые горизонты в достижении целей. Месяц очень удачен для финансовых вложений, смены имиджа, обращения в салон красоты. Удачными будут поездки, путешествия, прогулки выходного дня.

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