Эти знаки Зодиака закрутят новый роман на этой неделе: прогноз астролога

Гороскоп для всех знаков Зодиака на первую неделю июля 2019 составила астролог Татьяна Борщ. Согласно ее прогнозам, Стрельцам нужно подготовиться к яркому роману, а вот Весам стоит быть осторожными с делами амурными и с головой погрузиться в работу. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака - в этом гороскопе.

Овен

В начале недели займется масштабной организационной работой - придется что-то доделывать, а что-то и переделывать. Девиз недели - тише едешь - дальше будешь. Для работы, контактов и развлечений хороша вторая половина недели, можно неплохо провести время и сделать много полезного как для себя, так и для других.

Телец

В первой половине недели может собраться в дорогу и звезды настоятельно рекомендуют ему просмотреть все детали поездки, иначе она может сложиться не так, как бы хотелось. Водителям во вторник следует быть внимательнее за рулем! Вторая половина недели, в целом спокойна - удастся отдохнуть и поразмыслить на досуге и о своих делах, а также о делах своих близких и родных. Можно заняться собой, отдыхом, делами семьи, детей.

Близнецы

Близнецы займутся делами финансовыми. Идея крупных заработков становится все актуальнее. Именно к этому подтолкнет вас полное солнечное затмение 2 июля. И многое получится! Однако и расходов ожидается немало. Во второй половине недели будет много общения, поездки или разные новости издалека.

Рак

Раки должны со вниманием отнестись к отношениям с партнерами, как личными, так и деловыми. Возможны конфликты, пересмотр старых связей и даже расставание. Все это обещает вам затмение. Если все это происходит с вами, то примите это как должное, помните пословицу "что ушло, то ушло". Но если в отношениях есть хоть капля любви и доверия, то можно выяснить все то, что не устраивает вас друг в друге, и откровенно все обговорить. Это даст вам шанс вывести отношения на новый уровень. Во второй половине недели придут деньги, но очень может быть, что их часть неожиданно и уйдет. Воскресенье пройдет в бегах или в поездке.

Лев

Вас затмение предупреждает - берегите здоровье! Вы сделали все, что могли, а остальное можно отложить до середины августа. Конец недели очень неплох - можно проявить себя во всем блеске в кругу близких и родных.

Дева

Деве затмение обещает много встреч и много расходов. Часть из них будет связана с детьми, а часть со стройкой или с решением вопросов, связанных с делами.

Весы

Займитесь важным и нужным делом - именно к этому призывает вас солнечное затмение 2 июля. Удастся преодолеть ряд препятствий и разрешить ряд задач. Будьте внимательнее к домашним и, по возможности, не критикуйте их - к этому также призывает вас затмение. Время с четверга преподнесет приятные сюрпризы, а на выходных удастся отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы близки к заветной профессиональной цели, и почти наверняка затмение позовет вас в дорогу. Оставшиеся дома встретят гостей издалека. Важные события профессионального плана произойдут во второй половине недели. А выходные пройдут с друзьями.

Стрелец

Стрельцу "светит" яркий роман, события могут развиваться ярко, стремительно, но немного не так, как планировалось (если оно вообще планировалось). В конце недели придут неплохие новости издалека и состоятся важные встречи. Деньги также появятся во второй половине недели.

Козерог

Козерогу затмение сулит изменения в отношениях личных. Все хорошо в отношении новых романов, и не очень для тех, чьи привязанности уже исчерпали себя. Начало недели сулит много встреч, ее вторая половина массу хозяйственных забот и мероприятий организационного плана. В воскресенье можно расслабиться и отдохнуть.

Водолей

Водолею придется заботиться как о собственном здоровье, так и о здоровье кого-то из близких людей. Вторая половина недели гораздо интереснее первой. Вы увидите, как много людей ценят вас и любят.

Рыбы

Для Рыб затмение, скорее, благоприятно. Реален новый роман, укрепление отношений с детьми или решение ими обзавестись. И на этой неделе ожидается много приятных встреч и веселые тусовки. Многие неплохо отдохнут.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле.