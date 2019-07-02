Ці знаки Зодіаку закрутять новий роман на цьому тижні: прогноз астролога

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на перший тиждень липня 2019 склала астролог Тетяна Борщ. За її прогнозами, Стрільцям потрібно підготуватися до яскравого роману, а ось Терезам варто бути обережними з амурними справами і з головою зануритися в роботу. Астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку - в цьому гороскопі.

Овен

На початку тижня займеться масштабної організаційною роботою - доведеться щось доробляти, а щось і переробляти. Девіз тижня - тихіше їдеш - далі будеш. Для роботи, контактів та розваг гарна друга половина тижня, можна непогано провести час і зробити багато корисного як для себе, так і для інших.

Телець

У першій половині тижня може зібратися в дорогу і зірки настійно рекомендують йому переглянути всі деталі поїздки, інакше вона може скластися не так, як хотілося б. Водіям у вівторок слід бути уважнішими за кермом! Друга половина тижня, в цілому спокійна - вдасться відпочити і подумати на дозвіллі і про свої справи, а також справи своїх близьких і рідних. Можна зайнятися собою, відпочинком, справами сім'ї, дітей.

Близнюки

Близнюки займуться справами фінансовими. Ідея великих заробітків стає все актуальнішою. Саме до цього підштовхне вас повне сонячне затемнення 2 липня. І багато чого вийде! Однак і витрат очікується чимало. У другій половині тижня буде багато спілкування, поїздки або різні новини здалеку.

Рак

Раки повинні з увагою поставитися до відносин з партнерами, як особистими, так і діловими. Можливі конфлікти, перегляд старих зв'язків і навіть розставання. Все це обіцяє вам затемнення. Якщо все це відбувається з вами, то прийміть це як належне, пам'ятайте прислів'я "що пішло, те пішло". Але якщо у відносинах є хоч краплина любові і довіри, то можна з'ясувати все те, що не влаштовує вас один одного, і відверто обговорити все. Це дасть вам шанс вивести відносини на новий рівень. У другій половині тижня прийдуть гроші, але дуже може бути, що їх частина несподівано і піде. Неділю пройде в бігах, або в поїздці.

Лев

Вас затемнення попереджає - бережіть здоров'я! Ви зробили все, що могли, а решту можна відкласти до середини серпня. Кінець тижня дуже непоганий - можна проявити себе у всій красі в колі близьких і рідних.

Діва

Діві затемнення обіцяє багато зустрічей і багато витрат. Частина з них буде пов'язана з дітьми, а частина з будівництвом або з вирішенням питань, пов'язаних зі справами.

Терези

Займіться важливою і потрібною справою - саме до цього закликає вас сонячне затемнення 2 липня. Вдасться подолати низку перешкод і вирішити ряд завдань. Будьте уважніше до домашніх і, по можливості, не критикуйте їх - до цього закликає вас затемнення. Час з четверга піднесе приємні сюрпризи, а на вихідних вдасться відпочити.

Скорпіон

Скорпіони близькі до заповітної професійної мети, і майже напевно затемнення покличе вас у дорогу. Ті, які залишилися вдома, зустрінуть гостей здалеку. Важливі події професійного плану відбудуться у другій половині тижня. А вихідні пройдуть з друзями.

Стрілець

Стрільцям "світить" яскравий роман, події можуть розвиватися яскраво, нестримно, але трохи не так, як планувалося (якщо вони взагалі планувалися). Наприкінці тижня прийдуть непогані новини здалеку і відбудуться важливі зустрічі. Гроші також з'являться у другій половині тижня.

Козеріг

Козерогові затемнення обіцяє зміни в особистих стосунках. Все добре у відношенні нових романів, і не дуже для тих, чиї прихильності вже вичерпали себе. Початок тижня обіцяє багато зустрічей, його друга половина масу господарських турбот і заходів організаційного плану. В неділю можна розслабитися і відпочити.

Водолій

Йому доведеться піклуватися про власне здоров'я, так і про здоров'я когось із близьких людей. Друга половина тижня набагато цікавіша, ніж перша. Ви побачите, як багато людей цінують вас і люблять.

Риби

Для Риб затемнення, швидше, сприятливе. Реальний новий роман, зміцнення відносин з дітьми або рішення ними обзавестися. І на цьому тижні очікується багато приємних зустрічей та веселі тусовки. Багато хто непогано відпочине.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у липні.