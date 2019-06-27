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Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 06:52
Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь
Фото: коллаж РБК-Украина

Любовный гороскоп на июль 2019 расскажет, какие знаки Зодиака найдут свою вторую половинку

Гороскоп на июль 2019 сулит для некоторых знаков Зодиака настоящие романтические приключения. Астролог Павел Глоба сделал прогноз, согласно которому одинокие Близнецы, Водолеи и Стрельцы обретут наконец-то любовь. Что же нужно делать для того, чтобы привлечь к себе стрелу Амура? Подробнее - в нашем материале.

Близнецы 

Если вы давно планировали поменять что-то в своей жизни и романтических отношениях, но никак не решались на серьезный шаг, то июль – самый подходящий месяц для того, чтобы сделать первый шаг к переменам! И при этом, Близнецы, пусть вас не смущает то, что ваша вторая половинка, которую вы найдете уже через несколько дней, поначалу не будет уделять вам огромного внимания. В итоге он / она все равно скажет вам спасибо и ваши отношения в итоге заиграют новыми красками!

Водолей

Второй месяц лета станет для Водолеев месяцем любви и романтики. Если вы еще одиноки, то самое время включить свое обаяние на полную и пуститься на поиски приключений - ваша вторая половинка уже где-то совсем рядом!

Стрелец

Июль 2019 порадует одиноких Стрельцов. Обладатели этого знака Зодиака найдут любовь в самом неожиданном месте, говорят звезды. Это может быть музыкальный фестиваль, занятия по йоге и тому подобное. Но не стоит очень расчитывать на курортные романы. Они не приведут ни к чему, кроме как разочоравания.

Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь

Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)

Как сообщалось, ранее астролог составил финансовый гороскоп на июль 2019 и отметил некоторые знаки Зодиака, которых во втором месяце лета ждет существенное денежное поощрение.

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