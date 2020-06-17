Эти знаки Зодиака притягивают деньги совершенно без усилий

Финансовый гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые магнетическим образом способны привлекать деньги

Астрологи говорят, что некоторые знаки Зодиака обладают поистине чудесной способностью притягивать деньги к себе, как магнит притягивает металл. Кто эти счастливчики мира материального - читайте в материале Styler.

В подборке - четыре знака Зодиака, которых деньги любят равно столько же, сколько и они деньги, пишет slovofraza.

Тельцы

Тельцы - типичные представители стихии Земля. Они приманивают деньги своей энергетикой, силой самовнушения, ну и что скрывать - любовью к хрусту купюр, и количеству нулей на счету в банке. Главное для Тельцов - стабильное материальное положение их семьи. Они, конечно же, могут быть жадными, но это лишь побочный эффект.

Раки

Деньги очень любят Раков, и это - взаимно. Представители этого знака Зодиака очень осмотрительны и гиперответственны, ведь иначе они попросту не могут. Именно эти преимущества позволяют их опережать других в карьере и обогащении. Но главная для них мотивация - это их семья. Раки готовы делать все, чтобы их семье жилось хорошо, а дети и вторые половинки гордились ими.

Львы

Деньги обожают Львов, но для того, чтобы разбогатеть, представителям этого Знака нужно найти любимое дело и развиваться в этом направлении. В таком случае Львы быстро начнут притягивать деньги, усиливая финансовые потоки вокруг себя. Единственным недостатком этого знака является то, что они совершенно не умеют экономить и копить средства.

Стрелец

Астрологи говорят, едва ли найдется другой такой знак, который бы так сильно притягивал к себе деньги. По какой-то необъяснимой причине, им очень везет в этом. Стрельцам удается постоянно находить источники дохода, получать выгодные предложения, ведь они от природы отличные психологи, владеющие даром убеждения. Но при этом Стрельцы - страшные транжиры, их нужно в этом контролировать.

Ранее мы писали, что украинцев ждет опасное солнечное затмение. В этот день лучше не выходить из дому.

Также сообщалось, что лето станет для этих знаков Зодиака самым лучшим периодом года.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко